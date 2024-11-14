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ЕС поддержит покупку для Эстонии систем ПВО, бронетехники и артиллерийских боеприпасов

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Немецкая система ПВО IRIS-T SLM.
Немецкая система ПВО IRIS-T SLM. Фото: Fabian Bimmer / Reuters / Scanpix

Европейская комиссия одобрила финансирование пяти трансграничных проектов, чтобы содействовать более унифицированным и эффективным оборонным закупкам в государствах-членах ЕС. Среди поддерживаемых проектов также приобретение для Эстонии систем противовоздушной обороны, бронемашин и артиллерийских снарядов.

Инструмент ЕС EDIRPA, направленный на усиление европейской оборонной промышленности через совместные закупки, позволяет поддержать пять выбранных проектов на сумму 60 миллионов евро каждый, что составляет в общей сложности 300 миллионов евро.

Благодаря экономии от масштаба совместные закупки критически важных оборонных возможностей становятся более доступными для вооруженных сил стран ЕС. Для производителей это означает большую определенность в будущем и прогнозируемость, что позволяет им адаптировать свои производственные мощности к нуждам европейской обороны. Совместные закупки улучшают совместимость вооруженных сил ЕС и укрепляют готовность стран-членов.

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