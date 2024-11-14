ЕС поддержит покупку для Эстонии систем ПВО, бронетехники и артиллерийских боеприпасов

Инструмент ЕС EDIRPA, направленный на усиление европейской оборонной промышленности через совместные закупки, позволяет поддержать пять выбранных проектов на сумму 60 миллионов евро каждый, что составляет в общей сложности 300 миллионов евро.

Благодаря экономии от масштаба совместные закупки критически важных оборонных возможностей становятся более доступными для вооруженных сил стран ЕС. Для производителей это означает большую определенность в будущем и прогнозируемость, что позволяет им адаптировать свои производственные мощности к нуждам европейской обороны. Совместные закупки улучшают совместимость вооруженных сил ЕС и укрепляют готовность стран-членов.