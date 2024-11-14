Европейская комиссия одобрила финансирование пяти трансграничных проектов, чтобы содействовать более унифицированным и эффективным оборонным закупкам в государствах-членах ЕС. Среди поддерживаемых проектов также приобретение для Эстонии систем противовоздушной обороны, бронемашин и артиллерийских снарядов.
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ЕС поддержит покупку для Эстонии систем ПВО, бронетехники и артиллерийских боеприпасов
Инструмент ЕС EDIRPA, направленный на усиление европейской оборонной промышленности через совместные закупки, позволяет поддержать пять выбранных проектов на сумму 60 миллионов евро каждый, что составляет в общей сложности 300 миллионов евро.