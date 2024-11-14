Президент Карис простился с руководителем своей личной охраны: «Он стал частью нашей семьи»

«Сегодня вместе с Сирье мы простились с нашим руководителем личной охраны Марко Рейзелем, который был нашим надежным спутником более трех лет. Он стал частью нашей семьи, стал нам близким человеком», - написал президент в социальных сетях.

«Хорошие люди часто уходят раньше. Почему? На этом свете мы никогда не получим ответа на этот вопрос. Это незнание и ощущение несправедливости причиняют глубокую боль и делают утрату особенно тяжелой», - написал он.

Карис отметил, что Марко Рейзель проявил мужество, находясь там, куда не каждый осмелится ступить: «На миссии Сил обороны в Афганистане. Или еще раньше, когда он решил вступить в Кайтселийт в январе 1991 года, когда никто не мог предсказать, как Эстония сможет освободиться от захватившей ее империи - мирным путем или нет. Кайтселийт, восстановление отдельной роты которого в Лихула было заслугой Марко, оставался важной частью его искренне патриотичной жизни, а в конце своего служебного пути он продолжил работу в полиции».

«Наши с Сирье глубокие соболезнования семье и всем близким Марко. Трудно найти слова утешения. Марко Рейзель, я благодарен за то, что знал тебя, и благодарю за твою службу», - добавил президент.