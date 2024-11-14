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В результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек

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Траурная свеча. Иллюстративное фото.
Траурная свеча. Иллюстративное фото. Фото: Pärnu Postimees

В четверг, 14 ноября, в 16:19 в полицию поступило сообщение, что на улице Кирде в Элва грузовик Ford Transit, за рулем которого находился 73-летний мужчина, съехал с дороги.

По словам пресс-секретаря полиции, медики оказали мужчине неотложную помощь, но, к сожалению, он скончался на месте происшествия.

По предварительным данным, причиной съезда с дороги и смерти мужчины стало ухудшение состояния здоровья, но точные обстоятельства будут выяснены в ходе вскрытия.

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