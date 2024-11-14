В четверг, 14 ноября, в 16:19 в полицию поступило сообщение, что на улице Кирде в Элва грузовик Ford Transit, за рулем которого находился 73-летний мужчина, съехал с дороги.
В результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек
По словам пресс-секретаря полиции, медики оказали мужчине неотложную помощь, но, к сожалению, он скончался на месте происшествия.
По предварительным данным, причиной съезда с дороги и смерти мужчины стало ухудшение состояния здоровья, но точные обстоятельства будут выяснены в ходе вскрытия.