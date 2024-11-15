До и после Превращение старой бабушкиной комнаты в спальню мечты для десятилетней девочки

Семья с тремя детьми переехала в Раквере более трех лет назад и начала реновацию дома, построенного еще прабабушкой и прадедушкой. С тех пор большая часть комнат приобрела новый облик. Однако семья еще не закончила ремонт в комнате старшей дочери, в которой раньше жила бабушка. Превратить старую комнату в личное пространство десятилетней девочки взялась дизайнер интерьеров.