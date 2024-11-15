Семья с тремя детьми переехала в Раквере более трех лет назад и начала реновацию дома, построенного еще прабабушкой и прадедушкой. С тех пор большая часть комнат приобрела новый облик. Однако семья еще не закончила ремонт в комнате старшей дочери, в которой раньше жила бабушка. Превратить старую комнату в личное пространство десятилетней девочки взялась дизайнер интерьеров.
Для подписчиков
До и после ⟩ Превращение старой бабушкиной комнаты в спальню мечты для десятилетней девочки
Дизайнерам интересно работать в построенных несколько десятилетий назад домах, так как необходимо изменить предназначение старых помещений и трансформировать их, чтобы они соответствовали нуждам современной семьи, что часто требует нестандартных решений. Дизайнер интерьеров IKEA Кароли Хеймонен дает советы по оформлению комнаты для подростка, чтобы пространство оставалось функциональным и стильным на долгие годы.