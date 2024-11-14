Минсообщения Латвии скрывало подлинную стоимость Rail Baltica

Комиссия также выяснила, что уже в своей презентации 2021 года Минсообщения показало, что проект Rail Baltic обойдется в 3,5 млрд евро. В ходе нескольких заседаний депутаты констатировали, что и министр сообщения, и другие должностные лица уже в 2019-2020 годах были информированы о реальном удорожании.

Правление RB Rail 9 сентября 2021 года провело презентацию, где было признано, что совокупные издержки Латвии по строительству Rail Baltica составят 5,3 млрд евро без учета инфляции.

Предусмотренные Латвией расходы на Rail Baltica с годами выросли с первоначальных 1,97 млрд евро до 9,59 млрд евро, указала пресс-служба парламента.

Первоначальная оценка стоимости всей магистрали составляла 3,68 млрд евро, в 2017 году ее пересмотрели, повысив до 5,79 млрд. В середине июня программа De facto Латвийского телевидения сообщила, что стоимость латвийской части проекта может вырасти до 9,6 млрд евро, если реализовывать весь проект целиком, но разбив его на части и построив лишь одну колею, можно уложиться в 6,4 млрд.

Аудит ранее показал, что дефицит необходимого проекту бюджета в масштабах региона может достигать 10-19 млрд евро и что реализация проекта на годы отстает от графика. Впрочем, в октябре 2024 года появилась информация, что стоимость первой очереди латвийского отрезка магистрали может уложиться в 5 млрд, а не 6,4 млрд, как предполагалось ранее.

Парламентская следственная комиссия пришла к выводу, что ситуацию с Rail Baltica должна изучить прокуратура, в частности, оценить добавление к нему больших и дорогих дополнений без ведома Сейма.