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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО Смотрите, как добывают фосфорит для исследования

Перевод: Сергей Светлов
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В карьере Ару-Лыуна, находящемся на месторождении фосфоритов Тоолсе в Ляэне-Вирумаа, бур установили в землю, и уже скоро на поверхность с глубины 30 метров поднимется первая тонна фосфорита. Она будет отправлена в зарубежные промышленные лаборатории для тестирования.

В ближайшие недели планируется поднять на поверхность около 20 тонн фосфорита для промышленных исследований. Для этого пробурят семь скважин диаметром 1,2 метра и глубиной 26-28 метров.

По словам руководителя отдела полезных ископаемых Геологической службы Тийта Каазика, это всего лишь один из этапов исследования. Однако для десятка активистов движения Virumaa Põlisrahva («Коренные жители Вирумаа»), выступающих против добычи, этот процесс имеет символическое значение.

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