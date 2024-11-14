ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО Смотрите, как добывают фосфорит для исследования

В карьере Ару-Лыуна, находящемся на месторождении фосфоритов Тоолсе в Ляэне-Вирумаа, бур установили в землю, и уже скоро на поверхность с глубины 30 метров поднимется первая тонна фосфорита. Она будет отправлена в зарубежные промышленные лаборатории для тестирования.