В карьере Ару-Лыуна, находящемся на месторождении фосфоритов Тоолсе в Ляэне-Вирумаа, бур установили в землю, и уже скоро на поверхность с глубины 30 метров поднимется первая тонна фосфорита. Она будет отправлена в зарубежные промышленные лаборатории для тестирования.
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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Смотрите, как добывают фосфорит для исследования
В ближайшие недели планируется поднять на поверхность около 20 тонн фосфорита для промышленных исследований. Для этого пробурят семь скважин диаметром 1,2 метра и глубиной 26-28 метров.