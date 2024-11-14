Работники EMO: нельзя экономить на здравоохранении

«Мы сейчас в ситуации, где уже давно бьют тревогу функционирование системы здравоохранения, ее финансирование и количество персонала. Стало нормой, что большинство медицинских работников работают с чрезмерной нагрузкой. И даже этого не хватает, чтобы покрыть дежурство скорой помощи и больниц», - пишет EEMTA.

«Мы находимся в ситуации, где отделения неотложной помощи (EMO) вербуют рабочую силу прямо со школьной скамьи, то есть нанимают ассистентов врачей и медсестер, чтобы покрыть дежурства, и это кое-как позволяет справиться. Мы в ситуации, где с ранних лет учат иностранные языки ради лучшей зарплаты, чтобы уехать на практику и работу в другую страну, где условия работы и зарплата существенно лучше, чем в Эстонии. Добавим также старение населения, то есть растущую потребность в медицинской помощи. Все это давно известно», - пишет EEMTA.

EEMTA испытывает тревогу и желает подчеркнуть, что любой недочет в медицинской системе в итоге восполняет неотложная медицина, поскольку пациенты скапливаются в поисках помощи именно на этом этапе. Это значит, что если сейчас ничего не менять, в будущем нагрузка на скорую помощь и EMO будет расти все сильнее, а для работающего с чрезмерной нагрузкой персонала выгорание уже сейчас является частым явлением.

«Уважаемое государственное руководство, неразумно экономить деньги за счет уже сейчас накренившейся медицинской системы! Заморозка доходов на многие годы погасит последнюю мотивацию этих людей, которые сейчас выполняют эту тяжелую работу, и только усилит эмиграцию подрастающего персонала. Мы уже заранее знаем, скольких врачей и медсестер нам не хватает в здравоохранении. Если добавить разрушение чувства безопасности со стороны государства, это может иметь последствия, которые позже будет очень сложно отменить», - отмечает EEMTA.