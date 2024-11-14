Согласно оценке семейных врачей, требование государства заключить новый договор страхования пациентов со страховой компанией-монополистом по заоблачной цене является настолько издевательским, что некоторые врачи грозятся забросить в угол белые халаты в угол и уйти на пенсию раньше положенного срока.
Для подписчиков
Семейные врачи грозятся уйти на пенсию из-за издевательского требования о страховании
С декабря вступит в силу страхование пациентов, которое создаст возможность людям получить компенсацию в случае врачебной ошибки. Это считают необходимым почти все семейные врачи, в том числе Лийна Пильв-Тоом (62 года), которая ведет практику с 2000 пациентов в поликлинике в центре Tasku в Тарту, и Кюльви Петерсон (61 год), которая лечит 2200 человек в Таллинне.