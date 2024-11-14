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Семейные врачи грозятся уйти на пенсию из-за издевательского требования о страховании

Перевод: Александр Шкут
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Чем тщательнее семейный врач осматривает и направляет пациентов на лечебные процедуры, тем выше годовой оборот и тем больше ему придется платить за страховку, – недоумевает семейный врач Лийна Пильв-Тоом.
Чем тщательнее семейный врач осматривает и направляет пациентов на лечебные процедуры, тем выше годовой оборот и тем больше ему придется платить за страховку, – недоумевает семейный врач Лийна Пильв-Тоом. Фото: Sille Annuk

Согласно оценке семейных врачей, требование государства заключить новый договор страхования пациентов со страховой компанией-монополистом по заоблачной цене является настолько издевательским, что некоторые врачи грозятся забросить в угол белые халаты в угол и уйти на пенсию раньше положенного срока.

С декабря вступит в силу страхование пациентов, которое создаст возможность людям получить компенсацию в случае врачебной ошибки. Это считают необходимым почти все семейные врачи, в том числе Лийна Пильв-Тоом (62 года), которая ведет практику с 2000 пациентов в поликлинике в центре Tasku в Тарту, и Кюльви Петерсон (61 год), которая лечит 2200 человек в Таллинне.

«Но то, как это осуществляется, совершенно унизительно и нелепо», – сказала Пильв-Тоом. «Вся эта история напоминает советское время, это все как страшный сон», – заявила Петерсон.

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