Семейные врачи грозятся уйти на пенсию из-за издевательского требования о страховании

С декабря вступит в силу страхование пациентов, которое создаст возможность людям получить компенсацию в случае врачебной ошибки. Это считают необходимым почти все семейные врачи, в том числе Лийна Пильв-Тоом (62 года), которая ведет практику с 2000 пациентов в поликлинике в центре Tasku в Тарту, и Кюльви Петерсон (61 год), которая лечит 2200 человек в Таллинне.