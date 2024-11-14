Однопартиец Яака Валге о стрельбе в парке: «Это могло быть следствием напряжения»

В понедельник вечером, 11 ноября, Яак Валге отправился в парк Фальги рядом со своим домом в Таллинне и сделал несколько выстрелов из стартового пистолета, испугав как минимум двух человек, находившихся поблизости. Валге утверждает, что в тот момент он был трезв, но после инцидента пошел в бар с пистолетом в кармане и выпил пару бокалов виски.