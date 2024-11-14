Таллиннское городское собрание на заседании в четверг единогласно приняло решение поручить горуправе установить в Маарьямяэ памятник Великому исходу 1944 года.
Таллинне будет установлен памятник жертвам Великого исхода
«В этом году мы вспоминали десятки тысяч эстонцев, которые 80 лет назад были вынуждены бежать от советского террора, а также почтили память тысяч тех, кто погиб на этом пути. В рамках памятных мероприятий, например, в Пярну был установлен памятник этому массовому бегству, но в Таллинне память этих людей еще не была увековечена достойным образом. Я рад, что все политические силы в Таллиннском городском собрании, включая беспартийных депутатов, достигли единства в том, что Великий исход заслуживает более широкого памятования и общественного осмыслени», - отметил депутат Тармо Круузимяэ («Отчество»), который представил проект.
Решением городского собрания горуправе поручено установить памятник на мемориальной площади Маарьямяэ. Это место, рядом с Мемориалом жертвам коммунизма. Проект был инициирован всеми фракциями Таллиннского горсобрания и беспартийными депутатами.