Таллинне будет установлен памятник жертвам Великого исхода

«В этом году мы вспоминали десятки тысяч эстонцев, которые 80 лет назад были вынуждены бежать от советского террора, а также почтили память тысяч тех, кто погиб на этом пути. В рамках памятных мероприятий, например, в Пярну был установлен памятник этому массовому бегству, но в Таллинне память этих людей еще не была увековечена достойным образом. Я рад, что все политические силы в Таллиннском городском собрании, включая беспартийных депутатов, достигли единства в том, что Великий исход заслуживает более широкого памятования и общественного осмыслени», - отметил депутат Тармо Круузимяэ («Отчество»), который представил проект.