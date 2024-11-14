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Таллинне будет установлен памятник жертвам Великого исхода

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Фото: Sander Ilvest

Таллиннское городское собрание на заседании в четверг единогласно приняло решение поручить горуправе установить в Маарьямяэ памятник Великому исходу 1944 года.

«В этом году мы вспоминали десятки тысяч эстонцев, которые 80 лет назад были вынуждены бежать от советского террора, а также почтили память тысяч тех, кто погиб на этом пути. В рамках памятных мероприятий, например, в Пярну был установлен памятник этому массовому бегству, но в Таллинне память этих людей еще не была увековечена достойным образом. Я рад, что все политические силы в Таллиннском городском собрании, включая беспартийных депутатов, достигли единства в том, что Великий исход заслуживает более широкого памятования и общественного осмыслени», - отметил депутат Тармо Круузимяэ («Отчество»), который представил проект.

Решением городского собрания горуправе поручено установить памятник на мемориальной площади Маарьямяэ. Это место, рядом с Мемориалом жертвам коммунизма. Проект был инициирован всеми фракциями Таллиннского горсобрания и беспартийными депутатами.

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