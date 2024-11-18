Единственный шанс: почему Европарламент пытается помешать новым властям ЕС приступить к работе

Крепкого большинства в нынешнем составе Европарламента больше нет. Именной по этой причине ни одного из семи спорных кандидатов в еврокомиссары до сих пор не отклонили. Политические игры дают о себе знать. Возникает много нюансов.

Голосование по кандидатам в еврокомиссары – это единственный в ближайшие пять лет шанс Европарламента повлиять на состав Еврокомиссии. По этой причине европарламентарии очень тщательно подходят к этому вопросу.

У Европарламента – большие полномочия в отношении законодательства ЕС, но повлиять на состав Еврокомиссии он может лишь один раз за пять лет. Именно этим можно объяснить то, что процесс утверждения нового состава Еврокомиссии сейчас затянулся.

– Насколько успешно сдала экзамен Кая Каллас? Не слишком ли много критических вопросов прозвучало в ее адрес?

– Считаю это выступление блестящим. В этом не должно быть никаких сомнений. Согласен с вами, что в ее адрес прозвучали критические вопросы, причем с обоих краев политического спектра.

Прозвучало даже несколько вопросов, в ходе которых ее призывали к тому, чтобы она говорила не про войну, а про мир в Украине. Здесь было много критики. Однако такие высказывания относятся к узкой части экстремистки настроенного политического спектра.