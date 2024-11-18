Единственный шанс: почему Европарламент пытается помешать новым властям ЕС приступить к работе

Успешно ли сдали экзамены еврокомиссары? Когда новые власти ЕС приступят к работе? Ожидаются ли перемены во внешней политике Евросоюза? Как будут выстраиваться отношения с США?
На вопросы Rus.Postimees ответил в студии исполнительный директор Европейского департамента Внешнеполитической службы ЕС Матти Маазикас.
Выдержки из беседы:
– Все ли экзамены завершились для будущих еврокомиссаров?
– Все слушания в Европарламенте завершены, но семь кандидатов в еврокомиссары пока не одобрены. Решительное добро еще не дано.
Дело не столько в сути ответов, сколько в политических играх внутри профильных комитетов Европарламента, где проходят слушания.
В случае, если кандидат не сможет дать исчерпывающего ответа или использует политически некорректные формулировки, представляющая его страна должна выдвинуть нового кандидата.
Таким образом, общая процедура утверждения нового состава Еврокомиссии может затянуться. Сейчас мы находимся в завершающей фазе процесса.
Если бы ряд кандидатов был отклонен в начале слушаний – две или три недели назад, – то для проведения перестановок было бы достаточно времени. Сейчас делать перестановки уже сложнее.
На данный момент у Европарламента остался ряд вопросов в отношении семи кандидатов. И если кому-то из них будет сказано «нет», тогда возможность того, что Еврокомиссия приступит к работе с 1 декабря, исключена.
– В предыдущие разы – в 2019 и 2014 годах – отклонялось две-три кандидатуры. Каков ваш прогноз на этот раз?
– Политическая ситуация изменилась. Баланс политических сил внутри Европарламента стал другим. В предыдущих созывах имелось крепкое большинство за счет консерваторов, социал-демократов и либералов. За счет этого было проще играть в политические игры, делая небольшие уступки на пути к соглашениям.
Крепкого большинства в нынешнем составе Европарламента больше нет. Именной по этой причине ни одного из семи спорных кандидатов в еврокомиссары до сих пор не отклонили. Политические игры дают о себе знать. Возникает много нюансов.
Голосование по кандидатам в еврокомиссары – это единственный в ближайшие пять лет шанс Европарламента повлиять на состав Еврокомиссии. По этой причине европарламентарии очень тщательно подходят к этому вопросу.
У Европарламента – большие полномочия в отношении законодательства ЕС, но повлиять на состав Еврокомиссии он может лишь один раз за пять лет. Именно этим можно объяснить то, что процесс утверждения нового состава Еврокомиссии сейчас затянулся.
– Насколько успешно сдала экзамен Кая Каллас? Не слишком ли много критических вопросов прозвучало в ее адрес?
– Считаю это выступление блестящим. В этом не должно быть никаких сомнений. Согласен с вами, что в ее адрес прозвучали критические вопросы, причем с обоих краев политического спектра.
Прозвучало даже несколько вопросов, в ходе которых ее призывали к тому, чтобы она говорила не про войну, а про мир в Украине. Здесь было много критики. Однако такие высказывания относятся к узкой части экстремистки настроенного политического спектра.
Кая Каллас выражалась предельно четко и ясно в отношении дальнейшей поддержки Украины. Она также подчеркнула, что кто бы ни был президентом США, мы должны с ним сотрудничать. Каллас отметила, что такие страны, как Россия, Иран, Северная Корея и частично Китай, послали вызов всему Западу и политическому строю, сложившемуся после окончания холодной войны. Этим придется заниматься!
Конечно же, она не вдавалась в детали отношений со странами Латинской Америки. Однако, по сути, никаких сомнений в ее кандидатуре нет, так же как и во всех семи обсуждаемых Европарламентом кандидатах.
– Кая Каллас, как будущий глава внешней политики ЕС, назвала одной из главных целей победу Украины. Какие дополнительные усилия будут для этого предприняты Европой?
– Сейчас очень важно продемонстрировать, что Европа сможет достичь большего. В первую очередь это касается поставок оружия и снятия ограничений на его использование Украиной.
Что касается финансовой помощи Украине, то всё под контролем. Деньги продолжат поступать, банкротство Украине не угрожает.
Именно сейчас, когда будет определяться курс новой американской администрации, важно показать, что ЕС может еще больше поддерживать Украину, как часть Европы.
– Как будут выстраиваться отношения ЕС с США?
– Сотрудничество между ЕС и США создает самое большое в мире экономическое и внешнеполитическое пространство. Обе стороны от этого только выигрывают: это триллионы евро инвестиций в обоих направлениях, миллионы рабочих мест и т.д.
Европа готова к сотрудничеству. Никто сейчас не может с уверенностью сказать, какой будет политика Трампа после вступления в должность.
Напомню, что в течение предвыборной кампании 2016 года Трамп более 50 раз пообещал в Твиттере вывести войска из Афганистана. Прийдя к власти и разобравшись в ситуации, он не вывел войска.
– Что изменится во внешней политике ЕС при Кае Каллас?
– По итогам слушаний в Европарламенте можно сказать, что поддержка Украины усилится. Кая Каллас говорит о победе Украины, а Жозе Боррель говорил о поддержке Украины в необходимом ей объеме. В этом разница: Каллас твердо говорит о поддержке Украины вплоть до победы.
По ее словам, на посланный Евросозу и Западу глобальный вызов со стороны авторитарных коалиций нужно ответить. Так что некоторые изменения во внешней политике ЕС, конечно, будут.
Однако прежде всего нужно дождаться вступления Каи Каллас в должность. Очень надеемся, что это произойдет 1 декабря.
– Расширятся ли полномочия Еврокомиссии? Изменится ли структура?
– Точно нет. Все полномочия четко установлены базовыми договорами ЕС. Закон один для всех. Однако, мы все были свидетелями того, как Евросоюзу пришлось пройти через ряд кризисов: кризис еврозоны, миграционный кризис, пандемия, война в Украине, опять миграционный кризис. Стало очевидно, что Брюссель – большая законодательная машина, где не было генштаба и генерала. Встал вопрос об усилении и централизации исполнительной власти. И на глазах у всех во время пандемии президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен превратилась в генерала.
Договоренность о поставках вакцины – это ее заслуга. Если кто-то думает, что Эстония смогла бы самостоятельно договориться, получив вакцину раньше и более качественную, то он ошибается.
В кризисы необходима сильная исполнительная власть, хотя базовыми договорами ЕС подобного и не предусмотрено. Теперь, на ближайшие пять лет, у Европы теперь есть свой генерал.
Подробнее в повторе!
Все ли экзамены завершились для будущих еврокомиссаров?
Насколько успешно сдала экзамен Кая Каллас?
Когда новые лидеры ЕС приступят к работе?
Расширятся ли полномочия Еврокомиссии?
Какие должности считаются главными в Европе?
Из кого будет состоять кабинет Каи Каллас?
Когда глава внешней политики ЕС выйдет на работу?
Что изменится во внешней политике Евросоюза?
Какая дополнительная помощь будет оказана Украине?