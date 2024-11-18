Успешно ли сдали экзамены еврокомиссары? Ожидаются ли перемены во внешней политике ЕС? Как будут выстраиваться отношения с США?
Студия Postimees: когда новые власти ЕС приступят к работе? Объясняет еврочиновник Матти Маазикас
На вопросы Rus.Postimees ответит в студии исполнительный директор Европейского департамента Внешнеполитической службы ЕС Матти Маазикас. Следите за эфиром в 10:00!
- Все ли экзамены завершились для будущих еврокомиссаров?
- Насколько успешно сдала экзамен Кая Каллас?
- Когда новые лидеры ЕС приступят к работе?
- Расширятся ли полномочия Еврокомиссии?
- Какие должности считаются главными в Европе?
- Из кого будет состоять кабинет Каи Каллас?
- Когда глава внешней политики ЕС выйдет на работу?
- Что изменится во внешней политике Евросоюза?
- Какая дополнительная помощь будет оказана Украине?
- Как будут выстраиваться отношения с США?