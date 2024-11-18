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Студия Postimees: когда новые власти ЕС приступят к работе? Объясняет еврочиновник Матти Маазикас

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Успешно ли сдали экзамены еврокомиссары? Ожидаются ли перемены во внешней политике ЕС? Как будут выстраиваться отношения с США?

На вопросы Rus.Postimees ответит в студии исполнительный директор Европейского департамента Внешнеполитической службы ЕС Матти Маазикас. Следите за эфиром в 10:00!

  • Все ли экзамены завершились для будущих еврокомиссаров?
  • Насколько успешно сдала экзамен Кая Каллас?
  • Когда новые лидеры ЕС приступят к работе?
  • Расширятся ли полномочия Еврокомиссии? 
  • Какие должности считаются главными в Европе? 
  • Из кого будет состоять кабинет Каи Каллас?
  • Когда глава внешней политики ЕС выйдет на работу?
  • Что изменится во внешней политике Евросоюза?
  • Какая дополнительная помощь будет оказана Украине?
  • Как будут выстраиваться отношения с США?
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