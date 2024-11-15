Ежегодно в программу PÖFF входит примерно 250 полнометражных и 300 короткометражных фильмов со всего мира. В этом году особое внимание организаторы уделили независимому грузинскому кино. Rus.Postimees публикует рецензию на одну из наиболее пронзительных кинолент программы.
Кинокритика ⟩ «Паноптикум»: наказывает только выдуманный бог
Дебютный полнометражный фильм грузинского режиссера Георгия Сихарулидзе «Паноптикум», мировая премьера которого недавно состоялась на кинофестивале в Карловых Варах, заимствует свое название из концепции французского философа Мишеля Фуко о постоянной видимости как форме контроля.
В своих работах Фуко ссылается на проект идеальной тюрьмы английского философа и социального теоретика Иеремии Бентама - паноптикум. Согласно задумке Бентама, в этой модели тюрьмы заключенные постоянно ощущают себя под наблюдением, даже если фактически за ними никто не следит: постоянная видимость предполагает, что люди начнут вести себя так, как будто их и правда всегда видят, и поэтому будут регулировать свое поведение самостоятельно.
Пано́птикум или Пано́птикон (от др.-греч. πᾶν «всё» + ὀπτικός «видимый»), в одном из значений этого слова - проект режимного учреждения, идеальной тюрьмы или работного дома, гипотетически администрировавшихся и надзиравшихся одним человеком - управляющим-надзирателем. Проект был разработан английским философом и социальным теоретиком Иеремией Бентамом, под проект тюрьмы. Бентамом также была написана целая уголовно-процессуальная база.
Восемнадцатилетний Сандро - апатичный ученик выпускного класса и футболист. Он воспринимает себя как объект постоянного наблюдения со стороны Бога и общества.
Мать Сандро - оперная певица, нелегально живущая в Нью-Йорке. Она ждет оформления документов, чтобы вернуться в Грузию и забрать сына и пожилую мать к себе. В это же время чрезмерно религиозный отец юноши, для которого вера превыше отношений с сыном, решает уйти в монастырь, чтобы стать монахом. В результате подросток остается с бабушкой-атеисткой, которая насмехается над сооруженным на стене «святилищем» из крестов и православных икон, называя их «персонажами».
Этот внезапный поворот происходит на пике сексуального пробуждения Сандро и порождает сильный внутренний конфликт: убежденный, что секс до брака - это грех, парень подавляет свои чувства к школьной возлюбленной Тине и начинает проявлять фрустрацию в неподобающих формах: в основном ему «под руку» попадают случайные девушки в общественных местах.
Однажды Сандро находит флешку товарища по футбольной команде Лаши: среди роликов с порнографическим и пропагандистским содержанием ему на глаза попадается видео с празднования дня рождения, где мать Лаши, Наталия, просит сына задуть свечи на торте. Развивая эротическую фиксацию на матери Лаши, главный герой поддается влиянию старшего приятеля, проникаясь идеями набирающего силу радикального движения, которое режиссер картины называет «христианским фашизмом» (такое определение он дал в Variety, 1.07.2024 - прим. ред.).
Сандро олицетворяет кризис маскулинности, с которым сталкивается молодежь Грузии, где современные прогрессивные ценности сталкиваются с сексизмом, правыми взглядами и религиозным лицемерием, разрушающим общество.
Сихарулидзе считает, что элементы христианского фашизма заметны и в политике нынешнего грузинского правительства, стремящегося использовать христианский фундаментализм для усиления власти и отдаления страны от идей толерантности, независимости и свободы.
Почему «Четыреста ударов» Трюффо?
Помимо Фуко, в «Паноптикуме» также присутствует прямая отсылка к фильму Франсуа Трюффо «Четыреста ударов» (1959), чувственной картине о подростковом бунте.
Главный герой картины Трюффо Антуан Дуанель - подросток, испытывающий недопонимание со стороны родителей и учителей. Его жизнь полна нелюбовью, и он протестует против навязанных норм и ограничений, стремясь самостоятельно разобраться в себе и, несмотря на внешнее давление, понять, чего он действительно хочет.
Трюффо изображает общество, где система навязывает подростку настолько жесткие ограничения, что у него просто не остается выбора, кроме как нарушать правила. Школа и семья здесь выступают как механизмы контроля, в которых эмоции и желания подростка остаются без внимания.
В «Паноптикуме» общественный контроль приобретает религиозную форму: Сандро оказывается под влиянием идеологии, которая контролирует его посредством чувства вины и стыда. Концепция паноптикума, выбранная Сихарулидзе, символизирует внутреннюю тюрьму: главный герой должен вести себя так, как требует общество, хотя его личные желания вступают в резкий конфликт с этими нормами.
Впрочем, в зависимости от трактовки, и финалы этих двух фильмов довольно схожи: оба героя переживают катарсис. Разница лишь в том, что Антуан стремился к физической свободе, а герой Сихарулидзе выбрал путь духовного освобождения.
Георгий Сихарулидзе (1988) - кинорежиссер и преподаватель. Он родился и вырос в Грузии, а затем отправился в США, где получил степень бакалавра в области медиакоммуникаций в Нью-Йоркском университете, а позже - степень магистра искусств в области режиссуры в Колумбийском университете.
Сихарулидзе снял несколько короткометражных фильмов: «Рыба, которая утонула» (2014) - его премьера прошла на кинофестивале в Клермон-Ферране, «Красные яблоки» (2016) и «Новый год» (2018), которые были показаны на Международном кинофестивале в Торонто, а также фильм «Отечество», представленный на кинофестивале «Сандэнс» в 2019 году.
Его дебютный полнометражный фильм «Паноптикум» (2024) был разработан в резиденции Cinéfondation Каннского кинофестиваля, а также в сценарной лаборатории TorinoScriptLab. Премьера фильма состоялась в основной программе кинофестиваля в Карловых Варах, где картина получила приз экуменического жюри.
Источник: веб-сайт Университета Нотр-Дам, веб-сайт TorinoFilmLab