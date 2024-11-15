«Паноптикум»: наказывает только выдуманный бог

Дебютный полнометражный фильм грузинского режиссера Георгия Сихарулидзе «Паноптикум», мировая премьера которого недавно состоялась на кинофестивале в Карловых Варах, заимствует свое название из концепции французского философа Мишеля Фуко о постоянной видимости как форме контроля.

В своих работах Фуко ссылается на проект идеальной тюрьмы английского философа и социального теоретика Иеремии Бентама - паноптикум. Согласно задумке Бентама, в этой модели тюрьмы заключенные постоянно ощущают себя под наблюдением, даже если фактически за ними никто не следит: постоянная видимость предполагает, что люди начнут вести себя так, как будто их и правда всегда видят, и поэтому будут регулировать свое поведение самостоятельно.

Пано́птикум или Пано́птикон (от др.-греч. πᾶν «всё» + ὀπτικός «видимый»), в одном из значений этого слова - проект режимного учреждения, идеальной тюрьмы или работного дома, гипотетически администрировавшихся и надзиравшихся одним человеком - управляющим-надзирателем. Проект был разработан английским философом и социальным теоретиком Иеремией Бентамом, под проект тюрьмы. Бентамом также была написана целая уголовно-процессуальная база.

Восемнадцатилетний Сандро - апатичный ученик выпускного класса и футболист. Он воспринимает себя как объект постоянного наблюдения со стороны Бога и общества.