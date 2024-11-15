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В двух ДТП в Таллинне пострадали велосипедист и водитель самоката

Редактор: rus.postimees.ee
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Скорая помощь. Иллюстративное фото.
Скорая помощь. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh

В четверг, 14 ноября, в Таллинне произошло два ДТП, в которых пострадали велосипедист и водитель электросамоката, пишет ERR.

Первое ДТП произошло около здания на улице Рявала, 2, когда 24-летний мужчина на электровелосипеде сбил на тротуаре пешехода, 52-летнюю женщину. Пешеход был доставлен в больницу, сообщила пресс-служба полиции.

Второе ДТП случилось на остановке «Винеэри», когда 41-летний мужчина по какой-то причине не справился с управлением электросамоката и упал. Скорая помощь доставила мужчину в больницу.

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