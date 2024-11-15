Опрос за неделю: центристы вплотную приблизились к реформистам в рейтингах партий

По данным за прошлую неделю (c 4 по 10 ноября), рейтинг Центристской партии вырос с 11,7% до 17,2%.

Это не обычное исследование Norstat, которое базируется на результатах последних четырех недель, а именно результаты за неделю.

Благодаря росту поддержки в еженедельном рейтинге партий центристы вплотную приблизились к реформистам, за которых готовы голосовать 17,6% избирателей - на 0,5 процентного пункта больше, чем неделей ранее.

А вот популярность единолично лидирующего в рейтинге «Отечества» за неделю заметно снизилась - с 32,7% до 26,9%.