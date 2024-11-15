Гросс: кризис только подкрадывается к кошелькам потребителей

«Из каждого кризиса можно чему-то научиться, но этот кризис как-то подкрадывается исподтишка», – сказал Гросс в эфире передачи радио Äripäev, отметив, что, хотя потребители знают о спаде в экономике, они пока не ощутили его на себе.

По словам Гросса, результаты сети магазинов Grossi сейчас лишь радуют: «Если у меня дела пойдут хуже, то это значит, что ситуация в экономике налаживается. Я все же хотел бы, чтобы у моей компании дела пошли чуть хуже. То, что сейчас все у нас хорошо, а в экономике плохо – не может продолжаться долго, это временный процесс».