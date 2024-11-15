По данным Департамента статистики, уровень безработицы в третьем квартале 2024 года составил 7,4%, уровень трудовой занятости - 69,1%, а уровень участия в рабочей силе - 74,6%. По сравнению с предыдущим кварталом безработных стало на 1500 меньше.
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Число безработных снизилось на 1500 человек: в основном за счет мужчин и молодежи
Аналитик Департамента статистики Теа Васильева пояснила, что по сравнению со вторым кварталом уровень безработицы снизился на 0,2 процентного пункта. «В третьем квартале насчитывалось 56 300 безработных, и с начала года их число постепенно уменьшалось, однако их все же было на 1500 больше, чем в третьем квартале 2023 года», - сказала она.