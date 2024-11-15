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Число безработных снизилось на 1500 человек: в основном за счет мужчин и молодежи

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Касса по безработице.
Касса по безработице. Фото: Arvo Meeks

По данным Департамента статистики, уровень безработицы в третьем квартале 2024 года составил 7,4%, уровень трудовой занятости - 69,1%, а уровень участия в рабочей силе - 74,6%. По сравнению с предыдущим кварталом безработных стало на 1500 меньше.

Аналитик Департамента статистики Теа Васильева пояснила, что по сравнению со вторым кварталом уровень безработицы снизился на 0,2 процентного пункта. «В третьем квартале насчитывалось 56 300 безработных, и с начала года их число постепенно уменьшалось, однако их все же было на 1500 больше, чем в третьем квартале 2023 года», - сказала она.

По сравнению со вторым кварталом текущего года в третьем квартале число безработных сократилось на 1500 человек. Снижение безработицы в предыдущем квартале имело место главным образом среди мужчин и молодых людей в возрасте 15-24 лет.

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