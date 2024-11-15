Число безработных снизилось на 1500 человек: в основном за счет мужчин и молодежи

Аналитик Департамента статистики Теа Васильева пояснила, что по сравнению со вторым кварталом уровень безработицы снизился на 0,2 процентного пункта. «В третьем квартале насчитывалось 56 300 безработных, и с начала года их число постепенно уменьшалось, однако их все же было на 1500 больше, чем в третьем квартале 2023 года», - сказала она.