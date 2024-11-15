Михал посоветовал всем патриотам Эстонии получать гражданство ЭР

По словам премьер-министра, таким лицам следует получить гражданство Эстонии, пишет новостной портал ERR со ссылкой на выступление главы правительства в эфире передачи «Первая студия» на телеканале ETV.

«Если гражданин через гражданство связан с государством-агрессором, то есть, проще говоря, гражданин России может участвовать в посольстве РФ в постановке, которую путинский режим называет чем-то похожим на избирательную процедуру, то он, наверное, должен понимать, что не может иметь права голоса во внутренних делах Эстонии», - заявил Кристен Михал.