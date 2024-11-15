Премьер-министр, лидер Партии реформ Кристен Михал назвал несостоятельным аргумент о том, что лишение права голоса на местных выборах граждан России и Беларуси затронет и тех лиц, которые считают себя патриотами Эстонии, пишет Rus.ERR.
Михал посоветовал всем патриотам Эстонии получать гражданство ЭР
По словам премьер-министра, таким лицам следует получить гражданство Эстонии, пишет новостной портал ERR со ссылкой на выступление главы правительства в эфире передачи «Первая студия» на телеканале ETV.
«Если гражданин через гражданство связан с государством-агрессором, то есть, проще говоря, гражданин России может участвовать в посольстве РФ в постановке, которую путинский режим называет чем-то похожим на избирательную процедуру, то он, наверное, должен понимать, что не может иметь права голоса во внутренних делах Эстонии», - заявил Кристен Михал.
Премьер не согласился с мыслью о том, что лишение права голоса оскорбит живущих в Эстонии российских и белорусских граждан, которые якобы являются патриотами Эстонии.
«С гражданством простая история - эти эстонские патриоты должны стать эстонскими гражданами, это самый простой путь», - заявил Михал.