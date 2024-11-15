Селевко, который был лидером после короткой программы, занял в итоге девятое место

Произвольную программу Леванди начал с шестого места. В своей программе он допустил лишь одну ошибку – падение с тройного акселя, которое произошло в самом начале. Остальные элементы были исполнены чисто. Он заработал 139,69 балла – это стало пятым результатом этого дня. По итогам обеих программ фигурист набрал 210,82 балла и занял итоговое пятое место.

Перед произвольной программой Селевко опережал находившегося на второй позиции Джейкоба Санчеса (США). Санчес вышел на лед перед Селевко и за чистый прокат заработал 148,97 балла. Эстонский фигурист исполнял технически более сложную программу, в которой было заявлено несколько четверных прыжков. К сожалению, домашний лед не помог, сложные прыжки не получились. За произвольную программу Селевко набрал 125,96 балла и занял 11 место. По итогам обеих программ у Селевко 202,74 балла и девятое место.