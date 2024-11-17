В студии дискуссионной передачи «Своя правда» на этот раз спорили о пользе и вреде вакцин. Главный специалист Департамент здоровья Ирина Филиппова, отвечая на вопрос ведущей Елены Соломиной, почему никто не объясняет пациенту возможность возникновения побочных эффектов от вакцины, ответила, что это не так, поскольку противозаконно.
Ирина Филиппова: специалист обязан объяснить пациенту, что за вакцину ему вводят и каковы побочные эффекты
«Все, конечно, зависит от человека, но, по закону специалист обязан объяснить пациенту, что за вакцину ему вводят, какими могут быть побочные эффекты, - объяснила Филиппова. - И если человек хочет узнать больше о вакцинации и о вакцине, эта информация абсолютно открыта на сайте Департамента лекарств. По названию вакцины можно открыть спецификацию, где указан полный состав и все ее данные».
Но что обычный человек может понять по названию тех или иных компонентов? «Об этом можно проконсультироваться или в Департаменте здоровья, или в Департаменте лекарств, или у своего семейного врача, или у любого другого специалиста», - уточнила Ирина Филиппова.
Почему же люди продолжают сомневаться в вакцинах и отказываются вакцинировать своих детей даже самыми понятными и многолетними вакцинами? Об этом и много другом, связанном с вакцинацией будут говорить герои и эксперты нового выпуска передачи «Своя правда» в понедельник, 18 ноября, в 20:30 на канале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.