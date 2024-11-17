Ирина Филиппова: специалист обязан объяснить пациенту, что за вакцину ему вводят и каковы побочные эффекты

«Все, конечно, зависит от человека, но, по закону специалист обязан объяснить пациенту, что за вакцину ему вводят, какими могут быть побочные эффекты, - объяснила Филиппова. - И если человек хочет узнать больше о вакцинации и о вакцине, эта информация абсолютно открыта на сайте Департамента лекарств. По названию вакцины можно открыть спецификацию, где указан полный состав и все ее данные».

Но что обычный человек может понять по названию тех или иных компонентов? «Об этом можно проконсультироваться или в Департаменте здоровья, или в Департаменте лекарств, или у своего семейного врача, или у любого другого специалиста», - уточнила Ирина Филиппова.

Почему же люди продолжают сомневаться в вакцинах и отказываются вакцинировать своих детей даже самыми понятными и многолетними вакцинами? Об этом и много другом, связанном с вакцинацией будут говорить герои и эксперты нового выпуска передачи «Своя правда» в понедельник, 18 ноября, в 20:30 на канале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.