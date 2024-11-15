Когда вы подаете заявку на получение жилищного кредита, вам необходимо определиться с графиком платежей: в то время как при аннуитетном графике поначалу больше внимания уделяется процентам, а выплатам основной части кредита меньше внимания, при линейном графике больше внимания уделяется основному долгу, что означает, что в начальный период кредита возвратные платежи будут немного больше.
Эксперт: выплаты по жилищному кредиту бывают разными – выбирайте выгодный
По мнению руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танеля Ребане, вопрос выбора плана платежей очень важен, поскольку в любом случае вам придется сделать выбор в пользу того или иного варианта.
«Если в случае аннуитетного графика основная сумма долга меньше в начале, а доля процентов выше, то в случае линейного или фиксированного графика основная сумма долга остается неизменной в течение всего периода плюс проценты. Таким образом, если в первом случае ежемесячные платежи более или менее стабильны с течением времени, то во втором случае ежемесячные платежи в начале кредита больше, и со временем уменьшаются», - объяснил он.
Поскольку в начале возврата кредита при аннуитетном графике ежемесячный платеж обычно ниже, чем при фиксированном основном долге, это также является причиной того, что аннуитетный график является наиболее популярным выбором среди жителей Эстонии.
Например, при сумме кредита 150 000 евро, сроке 30 лет и процентной ставке 1,35% + 2,831% (шестимесячный Euribor по состоянию на 11.11.24)
«Для того чтобы снизить расходы, особенно в начале кредита, и платить как можно меньше, часто выбирают аннуитетный график. В то же время следует учитывать, что общая сумма выплат по кредиту при аннуитетном графике в итоге будет несколько выше, чем при графике с фиксированной основной суммой», - говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic.
Выбор правильного плана платежей зависит от ряда факторов, включая долгосрочные планы покупателя жилья и его средства.
«При выборе плана платежей стоит учитывать, на какой срок будет приобретена недвижимость и как со временем может измениться будущий доход. Если акцент делается на том, чтобы платить меньше в самом начале, то аннуитетный план – хороший выбор в любом случае. Если же конец кредитного договора приходится на тот период жизни, когда доход может быть ниже, например, на пенсионный возраст, то линейный график может оказаться лучшим выбором из-за значительно меньших ежемесячных платежей в конце договора», - объясняет Ребане.
Если возникают вопросы по поводу выбора графика платежей, Танель Ребане советует попросить у своего кредитного менеджера образцы обоих графиков.
«Выбор графика платежей, таким образом, сводится к средствам и желаниям человека, но я рекомендую обратиться за советом в свой банк. Наши кредитные специалисты всегда рады помочь, и могут объяснить, какой вариант может оказаться лучшим в конкретной ситуации», - говорит Ребане.