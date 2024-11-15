Эксперт: выплаты по жилищному кредиту бывают разными – выбирайте выгодный

По мнению руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танеля Ребане, вопрос выбора плана платежей очень важен, поскольку в любом случае вам придется сделать выбор в пользу того или иного варианта.

«Если в случае аннуитетного графика основная сумма долга меньше в начале, а доля процентов выше, то в случае линейного или фиксированного графика основная сумма долга остается неизменной в течение всего периода плюс проценты. Таким образом, если в первом случае ежемесячные платежи более или менее стабильны с течением времени, то во втором случае ежемесячные платежи в начале кредита больше, и со временем уменьшаются», - объяснил он.

Поскольку в начале возврата кредита при аннуитетном графике ежемесячный платеж обычно ниже, чем при фиксированном основном долге, это также является причиной того, что аннуитетный график является наиболее популярным выбором среди жителей Эстонии.

Например, при сумме кредита 150 000 евро, сроке 30 лет и процентной ставке 1,35% + 2,831% (шестимесячный Euribor по состоянию на 11.11.24)

Фото: Luminor Baltic

«Для того чтобы снизить расходы, особенно в начале кредита, и платить как можно меньше, часто выбирают аннуитетный график. В то же время следует учитывать, что общая сумма выплат по кредиту при аннуитетном графике в итоге будет несколько выше, чем при графике с фиксированной основной суммой», - говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic.