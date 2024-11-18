В студии передачи «Своя правда», в которой на этот раз спорили о необходимости обязательной вакцинации для детей и недоверии жителей к вакцинам, парламентарий Андрей Коробейник признал, что в год в Эстонии от побочных эффектов от вакцины вред для здоровья получает один-два ребенка. Это те дети, у которых не было выявлено какое-то заболевание, являющееся противопоказание для введения той или иной вакцины.
Андрей Коробейник: риск погибнуть от заболевания гораздо выше, чем получить вред для здоровья от побочных эффектов вакцины
«Для такой маленькой страны, как наша - это довольно много. Но этот риск на порядки ниже, чем риск заболеть, например, полиомиелитом без вакцины. Последний случай заболевания полиомиелитом в Эстонии был зафиксирован в 1961 году. До того случилась серьезная эпидемия, за год заболели сотни детей, и они получили очень тяжелые осложнения», - рассказал Коробейник.
Благодаря вакцинации, после 1961 года ни одного случая заболевания этим тяжелейшим недугом, в Эстонии не фиксировалось: «Поэтому говорить, что риск получения осложнений от вакцины выше, чем риск заболеть, это хотя бы статистически неверно».
Какую информацию нужно предоставлять пациентам, как убедить родителей вакцинировать своих детей, можно ли выработать иммунитет своими силами? На эти вопросы попытаются ответить герои и эксперты нового выпуска передачи «Своя правда» в понедельник, 18 ноября, в 20:30 на канале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.