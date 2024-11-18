Андрей Коробейник: риск погибнуть от заболевания гораздо выше, чем получить вред для здоровья от побочных эффектов вакцины

В студии передачи «Своя правда», в которой на этот раз спорили о необходимости обязательной вакцинации для детей и недоверии жителей к вакцинам, парламентарий Андрей Коробейник признал, что в год в Эстонии от побочных эффектов от вакцины вред для здоровья получает один-два ребенка. Это те дети, у которых не было выявлено какое-то заболевание, являющееся противопоказание для введения той или иной вакцины.