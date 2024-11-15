Украина входит в третью зиму большой войны с Россией, беспокоясь из-за состояния собственной противовоздушной обороны. Москва осенью 2024 года сделала акцент на массированные и ежедневные атаки дронами-камикадзе, но также, вероятно, накапливает запас ракет для мощного воздушного удара.
Ослабла ли украинская ПВО в последнее время?
Показательно, что осенью «шахеды» снова начали довольно часто залетать даже в центр Киева и кружить над столицей, что породило много слухов о якобы ослаблении системы ПВО - по крайней мере, в киевском регионе.
Что же на самом деле происходит с ПВО и что следует делать Украине?
Чем атакует Россия
Утром 13 ноября российская армия впервые за 73 дня атаковала столицу Украины баллистическими и крылатыми ракетами. Воздушные силы ВСУ сообщили, что противник выпустил четыре ракеты и все они были сбиты.
В то же время из 90 беспилотников, преимущественно «шахедов», сбили 37. Еще 47 были «локально потеряны».
Согласно статистике ВС ВСУ, абсолютное большинство российских средств воздушного нападения нейтрализуются еще до попадания в цель.
Так, в августе-октябре Россия запустила по Украине 4300 ударных БПЛА типа Shahed и их аналогов. Украинский Генштаб уверяет, что Силам обороны удалось сбить 3063 дрона, то есть 71%.
Еще 24% (1052 штуки) - это беспилотники, которые стали «локационно потерянными», то есть исчезли с радаров. Это происходит из-за того, что они падают благодаря активному использованию средств РЭБ или после окончания горючего в баке.
Обычно так нейтрализуются не «шахеды», а более дешевые и простые аналоги, например, так называемые «Герберы». Во время налетов Россия может использовать до половины таких БПЛА, чтобы запутать украинскую оборону.
При этом в первой половине 2024 года ситуация была несколько иная. Сбивалось 94% дронов, а нейтрализовалось РЭБ - менее 1%.
Процент попаданий в цель российских «шахедов» в течение года составляет лишь около 5-6%.
При этом Россия постоянно их модифицирует, используя более дешевые материалы, более мощную боевую часть, лучшие средства противодействия РЭБ.
Это уже привело к тому, что ударные БПЛА движутся по более сложным маршрутам, постоянно меняют свою высоту и обходят препятствия.
Однако, даже несмотря на это, эксперты говорят и о проблемах с украинской ПВО. Косвенно на их наличие указывает и решение ставки верховного главнокомандующего от 11 ноября. На ней рассматривался вопрос «усиления ПВО».
В частности, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении увеличить количество мобильных огневых групп (МОГ) в регионах, которые являются приоритетными целями для российских воздушных атак. Бойцы этих подразделений также должны получить лучшее оснащение и подготовку.
Проблемы мобильных огневых групп
«Российские беспилотники вообще не должны были бы долетать до Киева. Это проблема именно качества работы мобильных огневых групп», - считает один из украинских высокопоставленных чиновников.
Он говорит Би-би-си, что анализ полетов российских «шахедов» показал, что их маршруты в основном пересекаются в нескольких точках. Соответственно, если именно в этих точках разместить МОГ, то шанс на сбитие ударного дрона будет гораздо выше.
Однако этого не происходит. Некоторые мобильные группы действуют хаотично и даже не закрывают свой район обороны, другие - имеют очень слабую стрелковую подготовку и проблемы с техникой. Соответственно, эффективность их боевой работы не так высока, как должна была бы быть.
Недавно также стало известно, что из Воздушных сил часть бойцов переводят в пехоту. Это подтвердил глава коммуникационного управления ВС ВСУ Юрий Игнат. Однако он отметил, что работу по сбиванию российских БПЛА проводят не только военные Воздушных сил, но и других подразделений Сил обороны Украины.
Действительно, те же МОГ в большинстве своем относятся к Сухопутным войскам, похожие подразделения есть в составе Нацгвардии и Пограничной службы.
Генерал запаса, бывший заместитель начальника генштаба по вопросам ПВО Игорь Романенко отмечает, что осенью Россия стремительно нарастила количество своих ударных дальнобойных дронов, но Украина не имеет возможности быстро увеличить количество необходимого вооружения для ПВО.
В частности, зенитные пулеметы, которыми преимущественно вооружены МОГ, не могут помочь против «шахедов», которые летят на большой высоте в 2-3 км и чаще всего ночью. А когда они внезапно снижаются до 150-200 м, то уже труднее становится работать из ракетных комплексов.
«Многие из этих мобильных групп имеют слабое вооружение, а радиус их действия небольшой. Да, надо увеличивать количество МОГ, но для этого нужны соответствующие средства. А их очень мало. Поэтому и получается такой результат», - говорит эксперт Би-би-си.
Более эффективными мобильные группы стали бы в случае вооружения современными ПЗРК, однако это довольно дефицитный товар для украинской армии.
Еще один выход - активнее привлекать истребительную авиацию, считает Романенко. Однако и здесь есть нюанс. Западных самолетов у Украины до сих пор мало, кроме того, говорит генерал запаса, для украинских реалий больше подошли бы шведские истребители Gripen, а не американские F-16, которые сейчас передают Киеву.
Источник в украинской власти сказал Би-би-си, что истребители F-16 на самом деле уже привлекались к отражению воздушных атак РФ, но не слишком удачно показали себя в борьбе именно против «шахедов». Более эффективными против таких относительно медленных и низко летающих целей могут быть боевые вертолеты, например Ми-8.
Чем заменить дорогие ракеты
Если возвращаться к вооружению, то основной проблемой остается стоимость ракет, которые применяются против «шахедов».
Дело в том, что Украина имеет довольно ограниченные запасы зенитных ракет к западным системам ПВО, таким как Patriot, IRIS, SAMP-T и NASAMS. Они необходимы именно для противоракетной обороны.
В начале ноября стало известно, что США готовятся прислать Киеву еще 500 противоракет к этим системам, что якобы должно закрыть потребность до конца года.
В любом случае тратить дефицитные и очень дорогие американские зенитные ракеты или ПЗРК против относительно дешевых российских БПЛА - не слишком эффективное решение.
С этим соглашаются и в украинской власти. Здесь ищут решение снизить стоимость сбивания «шахедов» и при этом не потерять в эффективности.
Выход - разработка собственных недорогих ракет. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин 2 ноября сообщил о подписании меморандума с бельгийским производителем Thales.
«Эта договоренность предусматривает совместное производство ракет для противодействия вражеским БПЛА. Также ожидаем, что в дальнейшем это сотрудничество расширится - до передачи технологий и комплектующих к этим ракетам», - подчеркнул министр.
Он не предоставил подробностей относительно указанных ракет, но подчеркнул, что это решение «усилит украинский ОПК и защиту критической инфраструктуры от вражеских дронов».
Также Министерство обороны сообщило о достижении договоренности с эстонской оборонной компанией Frankenburg Technologies. Она предоставит Украине для испытаний ракеты ПВО, которые предназначены прежде всего для противодействия БПЛА и способны сбивать цели на высоте до 2 км.
В случае успешных испытаний и согласия на дальнейшее использование производство этих ракет может быть организовано в Украине.
Дроны против шахедов
Тем временем уже дошло до применения на практике другое перспективное решение. Речь идет об использовании FPV-дронов против «шахедов». О первых таких разработках стало известно еще в 2023 году.
Летом этого года украинские военные начали использовать квадрокоптеры, чтобы сбивать российские разведывательные БПЛА, например «Орланы» и Zala. Однако поймать «шахеды» такими средствами до сих пор не удавалось.
В начале ноября украинский производитель «Дикие шершни» показал финальные испытания своего дрона-перехватчика Sting. Этот небольшой квадрокоптер создан именно для уничтожения вражеских «шахедов» в небе.
Би-би-си известно, что еще несколько украинских команд разработчиков работает над похожими решениями.
Что касается Sting, то производители пока не выкладывают его фото в публичный доступ. Однако в октябре изображение квадрокоптера распространило британское издание Telegraph.
Основными его особенностями являются высокая скорость, вероятно, более 250 км/ч (поскольку ему надо догонять «шахед», который летит со скоростью 180 км/ч) и аэродинамическая форма боевой части.
Вероятно, этот квадрокоптер уже испытывается в боевых условиях. Депутат Верховной рады Марьян Заблоцкий 9 ноября в своем фейсбуке сообщил, что уже «охотился на "шахеды"» с командой «Диких шершней».
«Конкретно нашей команде пока не повезло, но другие реально уже добиваются успеха. Ребята для приземления иранских беспилотников используют специальные дроны, на которые ранее выдавался грант за средства американских доноров», - отметил парламентарий.
«Я уверен, что проблема шахедов скоро будет решена», - добавил он.
Если проблема действительно будет решена, то у украинской противовоздушной обороны останется лишь один острый вопрос - как противодействовать управляемым авиабомбам, которые российская авиация сбрасывает ежедневно по украинской территории?
Готового решения против этого нет, признает источник Би-би-си во власти.
Самое очевидное решение - уничтожение российской авиации на аэродромах в тылу - заблокировано западными партнерами.
Другой путь - разработка мощных систем РЭБ, которые бы влияли на систему спутникового наведения авиабомб. В этом направлении есть определенный прогресс, добавил собеседник, но говорить о решении проблемы рано.