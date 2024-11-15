Ослабла ли украинская ПВО в последнее время?

Недавно также стало известно, что из Воздушных сил часть бойцов переводят в пехоту. Это подтвердил глава коммуникационного управления ВС ВСУ Юрий Игнат. Однако он отметил, что работу по сбиванию российских БПЛА проводят не только военные Воздушных сил, но и других подразделений Сил обороны Украины.

Действительно, те же МОГ в большинстве своем относятся к Сухопутным войскам, похожие подразделения есть в составе Нацгвардии и Пограничной службы.

Генерал запаса, бывший заместитель начальника генштаба по вопросам ПВО Игорь Романенко отмечает, что осенью Россия стремительно нарастила количество своих ударных дальнобойных дронов, но Украина не имеет возможности быстро увеличить количество необходимого вооружения для ПВО.

В частности, зенитные пулеметы, которыми преимущественно вооружены МОГ, не могут помочь против «шахедов», которые летят на большой высоте в 2-3 км и чаще всего ночью. А когда они внезапно снижаются до 150-200 м, то уже труднее становится работать из ракетных комплексов.

«Многие из этих мобильных групп имеют слабое вооружение, а радиус их действия небольшой. Да, надо увеличивать количество МОГ, но для этого нужны соответствующие средства. А их очень мало. Поэтому и получается такой результат», - говорит эксперт Би-би-си.

Более эффективными мобильные группы стали бы в случае вооружения современными ПЗРК, однако это довольно дефицитный товар для украинской армии.