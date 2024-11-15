В центре Таллинна планируется строительство парка и современных зданий

С целью сделать центр Таллинна более компактным и повысить ценность участков путем определения им новых назначений, планировка предусматривает перераспределение земельного участка, определение права на строительство коммерческих или жилых зданий высотой до 11 этажей, а также планирование нового городского парка и установление общих условий землепользования.

В связи с нехваткой зеленых зон в этом районе важно предусмотреть как можно больше озеленения, включая новый парк в центре планируемой территории. Новая планировка может быть реализована собственниками земельных участков самостоятельно и при необходимости поэтапно.

Перекресток Ахтри и Хобуяама. Фото: Управа Таллинна.

Вице-мэр по вопросам городского планирования Мадле Липпус отметила, что окрестности улиц Хобуяама, Ахтри и Йые в последние годы коснулись множество положительных и значимых изменений.

«Например, первым амбициозным проектом, осуществленным после восстановления независимости Эстонии, стало создание целостного городского пространства на высоком архитектурном уровне – квартала Ротерманни. Однако эти преобразования были сосредоточены на зданиях и уличном пространстве. Сейчас в Таллинне наступает эпоха парков, и отрадно, что парковая зона, предусмотренная в планировке, в несколько раз больше мощеной площади квартала Ротерманни», - отметила Липпус.

Иллюстрация к детальной планировке улицы Хобуяама, 12 и 14. Фото: Управа Таллинна.

Город Таллинн и компания OÜ PalmGrupp не смогли прийти к соглашению о реализации детальной планировки, утвержденной для данной территории около 15 лет назад. За это время изменились потребности и цели градостроительства в районе: на улице Хобуяама построена трамвайная линия, ведущая к порту, а также возросла необходимость в создании дополнительных зеленых зон.

Планировка также предусматривает проведение ландшафтно-архитектурного конкурса для поиска наилучшего решения для парковой зоны. Для участков с будущими зданиями рекомендуется проведение архитектурного конкурса для выбора оптимального архитектурного решения.

С материалами детальной планировки можно ознакомиться в Таллиннском регистре планировок.