Решение для визуального ориентира: на границе Таллинна вырастет новый жилой район

Планируемая территория площадью 4,5 гектара создаст возможность для развития современного жилого и коммерческого района, что придаст окрестностям дополнительную градостроительную ценность.

Вице-мэр по вопросам городского планирования Мадле Липпус пояснила, что при строительстве жилых комплексов на границе города важно оценить, насколько их потребности покроют существующие там услуги.

«Стратегическая цель Таллинна – укрепить центральную часть города, поэтому для новых жилых районов на границе города должно быть обеспечено наличие рабочих мест, необходимых для жизни услуг, а также сохранение целостности этих районов и хорошее транспортное сообщение», - сказала Липпус.

Что касается участка по адресу Палдиское шоссе, 229, то там имеется возможность создать новые рабочие места благодаря коммерческим объектам. Также в планировке проанализировано функционирование так называемой зеленой сети, и для будущего природного заповедника Астангу-Мяэкюла предусмотрен зеленый коридор, который соединит побережье озера Харку с лесной зоной улицы Астангу.

«Зеленые коридоры способствуют распространению растений и увеличению популяций обитающих там животных, обеспечивают альтернативные способы передвижения для жителей и предоставляют возможности для отдыха и занятий спортом».

Так будет выглядеть новый жилой микрорайон. Фото: Управа Таллинна.

Здания имеют переменную этажность, характерную для района Ыйсмяэ, и расположены вдоль дороги по направлению в Таллинн. Это создает своего рода визуальный ориентир, который обозначает начало зоны с более плотной застройкой и другой структурой городской среды.

Зеленый коридор разделяет территорию на две части: на востоке расположены шесть многоквартирных домов, на западе – два офисных здания и один многоквартирный дом. Здания будут размещены таким образом, чтобы на южной границе оставалась буферная зона, разделяющая застройку от будущей автодороги.

В проектном решении указаны основные положения по расположению зданий и их этажности, однако точные места и форма будут уточнены при разработке строительного проекта. Высотная структура зданий и размещение их объемов на земле должны соответствовать принципам детальной планировки.

Детальную планировку составила компания Paasik OÜ, с материалами можно ознакомиться в Таллиннском регистре детальных планировок.