Трамп: война в Украине должна прекратиться, я назначу спецпереговорщика

«Мы будем активно работать над ситуацией между Россией и Украиной. Это должно закончиться. Война между Россией и Украиной должна прекратиться, - цитирует CNN слова Трампа, сказанные на гала-ужине Института политики «Америка превыше всего» во Флориде. - Будь то солдаты или гражданские лица, сидящие в своих городах, мы будем работать над этим».