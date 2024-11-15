Пт, 15.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Трамп: война в Украине должна прекратиться, я назначу спецпереговорщика

Перевод: Сергей Светлов
Copy
Избранный следующим президентом США Дональд Трамп выступает на гала-вечере Института политики «Америка превыше всего» 14 ноября 2024 года.
Избранный следующим президентом США Дональд Трамп выступает на гала-вечере Института политики «Америка превыше всего» 14 ноября 2024 года. Фото: Alex Brandon/AP/Scanpix

Следующий президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 14 ноября, что его администрация сосредоточит усилия на прекращении войны между Россией и Украиной.

«Мы будем активно работать над ситуацией между Россией и Украиной. Это должно закончиться. Война между Россией и Украиной должна прекратиться, - цитирует CNN слова Трампа, сказанные на гала-ужине Института политики «Америка превыше всего» во Флориде. - Будь то солдаты или гражданские лица, сидящие в своих городах, мы будем работать над этим».

Ранее Трамп сообщил, что может вскоре назначить специального представителя по урегулированию конфликта в Украине, который возглавит переговоры о прекращении войны, передает Fox News.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх