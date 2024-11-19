Член Рийгикогу открыл стрельбу в парке: не пора ли строже регулировать продажу неогнестрельного оружия?

Несколько дней назад Эстонию потряс инцидент, когда в центре Таллинна был арестован депутат Рийгикогу от партии ERK Яак Валге за стрельбу из стартового пистолета. Это не первый случай с неограниченным в гражданском обороте оружием, и такие происшествия достаточно часты. В связи с этим возникает вопрос, не стоит ли пересмотреть Закон об оружии, чтобы избежать подобных происшествий в будущем?