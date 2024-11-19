Несколько дней назад Эстонию потряс инцидент, когда в центре Таллинна был арестован депутат Рийгикогу от партии ERK Яак Валге за стрельбу из стартового пистолета. Это не первый случай с неограниченным в гражданском обороте оружием, и такие происшествия достаточно часты. В связи с этим возникает вопрос, не стоит ли пересмотреть Закон об оружии, чтобы избежать подобных происшествий в будущем?
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Член Рийгикогу открыл стрельбу в парке: не пора ли строже регулировать продажу неогнестрельного оружия?
Поздно вечером в понедельник, 11 ноября, около 22:30, в полицию поступило сообщение от прогуливающегося по парку Фалька человека, который услышал выстрелы и увидел вооруженного мужчину. Испуганный человек позвонил в Центр тревоги и сотрудники группы быстрого реагирования немедленно отреагировали на вызов наивысшего приоритета и задержали 69-летнего члена Рийгикогу Яака Валге, который был в нетрезвом состоянии и стрелял из пистолета.