7 ноября в 11:02 на улице Сийли в Таллинне велосипедист столкнулся с припаркованным автомобилем Mazda, в результате чего автомобиль получил повреждения.
Полиция просит помощи в установлении личности велосипедиста
Велосипедист, ехавший на велосипеде темного цвета, был одет в темную одежду. У него волосы до плеч. После столкновения он покинул место происшествия.
Полиция просит очевидцев происшествия или тех, кто узнал велосипедиста, связаться по электронной почте siiri.ermann@politsei.ee или по телефону 612 5682.