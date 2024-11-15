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ВИДЕО Полиция просит помощи в установлении личности велосипедиста

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7 ноября в 11:02 на улице Сийли в Таллинне велосипедист столкнулся с припаркованным автомобилем Mazda, в результате чего автомобиль получил повреждения.

Велосипедист, ехавший на велосипеде темного цвета, был одет в темную одежду. У него волосы до плеч. После столкновения он покинул место происшествия.

Полиция просит очевидцев происшествия или тех, кто узнал велосипедиста, связаться по электронной почте siiri.ermann@politsei.ee или по телефону 612 5682.

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