Дни становятся все короче и прохладнее, и так важно создать уютное домашнее пространство, особенно в преддверии зимних праздников. Дизайнер интерьеров делится советами, как создать теплую, приятную атмосферу, способствующую отдыху и расслаблению.
Фото ⟩ Скоро холода: превратите ваш дом в уютный теплый оазис
Для уютного, защищенного домашнего пространства существует английский термин - «cocooning». Чувствуете в этом слове желание завернуться, как в кокон, в пушистый плед, согреться горячим какао и почувствовать комфорт и безопасность, особенно зимой?
«По данным исследования IKEA, для более трети респондентов из Эстонии отдых дома является важным фактором для поддержания душевного равновесия. В зимние праздники мы чаще позволяем себе полностью погрузиться в это уютное состояние», – отмечает руководитель отдела дизайна интерьеров Брита Миквере.
Как создать такую уютную атмосферу, которая будет способствовать отдыху? По мнению дизайнера интерьеров, даже небольшие изменения могут значительно повлиять на уют дома и не потребуют больших затрат.
Теплое освещение и мягкий текстиль
С наступлением коротких дней освещение становится ключевым элементом для создания уютной и гостеприимной атмосферы. Для создания теплого эффекта дизайнер рекомендует использовать многослойное освещение.
«Вместо того чтобы полагаться только на верхний свет, сосредоточьтесь на нескольких светильниках с теплым, мягким освещением: свечи, настольные лампы, гирлянды из LED-ламп или декоративные светильники, которые подсвечивают разные углы комнаты»,- советует Миквере.
Мягкие ткани также играют важную роль в создании комфорта. «Чтобы сделать дом более теплым и уютным, используйте мягкий, фактурный текстиль: пледы, подушки и ковры. Смешивание текстур, таких как трикотажные одеяла, подушки, искусственный мех, добавляет визуальный эффект и делает пространство более мягким. Эти элементы можно разместить на диванах, креслах, стульях или разложить на полу, создавая уюта с помощью многослойности», - отмечает дизайнер.
При выборе аксессуаров важна простота. «Помните, что меньше – значит больше. Ограничьтесь двумя – тремя цветами и экспериментируйте с ними. Замените легкие летние ткани на более плотные и фактурные. Используйте глубокие теплые цвета, такие как темно-красный или синий, чтобы передать настроение сезона», - рекомендует дизайнер. Сезонные украшения, такие как свечи, венки или гирлянды, могут мгновенно создать праздничное настроение в любой комнате.
Для финального штриха обратите внимание на небольшие, но значимые детали. «Ароматические свечи, чашка горячего чая, поднос с печеньем и хорошая книга – и у вас готова обстановка для приятных, расслабляющих минут»,– делится дизайнер интерьеров.
Сила природы
Натуральные элементы играют важную роль в создании уютного и гостеприимного пространства. Помимо растений, использование природных материалов, таких как ротанг, бамбук, лен и керамические аксессуары, добавляет теплоту в любую комнату. Эти материалы также помогают создать ощущение близости к природе и способствуют расслабляющей атмосфере.
«Добавьте в интерьер предметы, которые имеют для вас сентиментальную ценность, будь то фото в рамке, произведение искусства или сувенир из запоминающейся поездки. Эти личные детали не только придают пространству характер, но и делают его более значимым для вас», - отмечает Миквере.
Место для себя и о себе
Личное счастье и умение расслабляться часто связаны с уединением. Идеально, если у нас есть возможность уединиться и отдохнуть в уютном уголке, созданном исключительно для себя. Однако дизайнер интерьеров предлагает, как создать уютное, личное пространство даже в общей гостиной.
«Это может быть просто удобное кресло с подставкой для ног и деревянной табуреткой, которая превратится в небольшой столик. На эту импровизированную поверхность можно поставить поднос с чайником, свечу, а затем, завернувшись в плед, насладиться книгой или фильмом», - говорит Брита Миквере.