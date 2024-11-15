Фото Скоро холода: превратите ваш дом в уютный теплый оазис

Фото: Ikea

При выборе аксессуаров важна простота. «Помните, что меньше – значит больше. Ограничьтесь двумя – тремя цветами и экспериментируйте с ними. Замените легкие летние ткани на более плотные и фактурные. Используйте глубокие теплые цвета, такие как темно-красный или синий, чтобы передать настроение сезона», - рекомендует дизайнер. Сезонные украшения, такие как свечи, венки или гирлянды, могут мгновенно создать праздничное настроение в любой комнате.

Для финального штриха обратите внимание на небольшие, но значимые детали. «Ароматические свечи, чашка горячего чая, поднос с печеньем и хорошая книга – и у вас готова обстановка для приятных, расслабляющих минут»,– делится дизайнер интерьеров.

Сила природы

Натуральные элементы играют важную роль в создании уютного и гостеприимного пространства. Помимо растений, использование природных материалов, таких как ротанг, бамбук, лен и керамические аксессуары, добавляет теплоту в любую комнату. Эти материалы также помогают создать ощущение близости к природе и способствуют расслабляющей атмосфере.

Фото: Ikea

«Добавьте в интерьер предметы, которые имеют для вас сентиментальную ценность, будь то фото в рамке, произведение искусства или сувенир из запоминающейся поездки. Эти личные детали не только придают пространству характер, но и делают его более значимым для вас», - отмечает Миквере.

Место для себя и о себе

Личное счастье и умение расслабляться часто связаны с уединением. Идеально, если у нас есть возможность уединиться и отдохнуть в уютном уголке, созданном исключительно для себя. Однако дизайнер интерьеров предлагает, как создать уютное, личное пространство даже в общей гостиной.

Фото: Ikea

«Это может быть просто удобное кресло с подставкой для ног и деревянной табуреткой, которая превратится в небольшой столик. На эту импровизированную поверхность можно поставить поднос с чайником, свечу, а затем, завернувшись в плед, насладиться книгой или фильмом», - говорит Брита Миквере.