Полиция просила помощи в установлении местонахождения Бориса, который пропал в Пыхья-Таллинне.
Полиция: пропавший в Таллинне 72-летний Борис найден
Сообщалось, что Борис в четверг днем, 14 ноября, вышел из своего дома в Пыхья-Таллинне, чтобы пойти в магазин, но не вернулся. Из-за состояния здоровья он мог растеряться и неправильно воспринимать окружающую обстановку. У него не было с собой телефона.
Сегодня, 16 ноября, пресс-служба полиции сообщила, что пропавший нашелся. «Борис вернулся домой и с ним все в порядке», - уточнили в полиции.