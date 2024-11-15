Полиция: пропавший в Таллинне 72-летний Борис найден

Сообщалось, что Борис в четверг днем, 14 ноября, вышел из своего дома в Пыхья-Таллинне, чтобы пойти в магазин, но не вернулся. Из-за состояния здоровья он мог растеряться и неправильно воспринимать окружающую обстановку. У него не было с собой телефона.