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Полиция: пропавший в Таллинне 72-летний Борис найден

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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik

Полиция просила помощи в установлении местонахождения Бориса, который пропал в Пыхья-Таллинне.

Сообщалось, что Борис в четверг днем, 14 ноября, вышел из своего дома в Пыхья-Таллинне, чтобы пойти в магазин, но не вернулся. Из-за состояния здоровья он мог растеряться и неправильно воспринимать окружающую обстановку. У него не было с собой телефона.

Сегодня, 16 ноября, пресс-служба полиции сообщила, что пропавший нашелся. «Борис вернулся домой и с ним все в порядке», - уточнили в полиции. 

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