УШЕЛ В МАГАЗИН И НЕ ВЕРНУЛСЯ Полиция разыскивает пропавшего в Таллинне 72-летнего Бориса

Сообщается, что Борис в четверг днем, 14 ноября, вышел из своего дома на улице Лыйме в Пыхья-Таллинне, чтобы пойти в магазин, но до сих пор не вернулся. Из-за состояния здоровья он может растеряться и неправильно воспринимать окружающую обстановку. У него нет с собой телефона.