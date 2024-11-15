Полиция просит помощи в установлении местонахождения Бориса, который пропал в Пыхья-Таллинне.
УШЕЛ В МАГАЗИН И НЕ ВЕРНУЛСЯ ⟩ Полиция разыскивает пропавшего в Таллинне 72-летнего Бориса
Сообщается, что Борис в четверг днем, 14 ноября, вышел из своего дома на улице Лыйме в Пыхья-Таллинне, чтобы пойти в магазин, но до сих пор не вернулся. Из-за состояния здоровья он может растеряться и неправильно воспринимать окружающую обстановку. У него нет с собой телефона.
Рост Бориса - 180 см, он среднего телосложения, прихрамывает на левую ногу. У него короткие волосы и темная кепка. Борис был одет в синюю куртку средней длины и темно-синие джинсы.
Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Бориса, сообщить об этом по телефону 112.