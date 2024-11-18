ИВАН МАКАРОВ Сказка о парламенте и золотой рыбке, или Рийгикогу как вершина пищевой пирамиды

И вот в свете исторического сюжета «Кровавого камня» я грешным делом подумал: раз на днях Московский патриархат потребовал именем милосердного бога восстановить смертную казнь, для чего патриарх Кирилл переврал строки из и без того кровожадного священного писания, то, скорее всего, так тому и быть. И ежели державе понадобится кого-нибудь у нас в Эстонии казнить, то достаточно только доставить негодяя на какую-нибудь ставропигиальную территорию и замочить в воротах. Раз уж там действуют московские, а не эстонские законы. Я невольно подумал о нашей Кае Каллас, что не надо ей в окрестностях Куремяэ появляться.

С чего начинается разруха?

Да, о законах: возвращаясь к тому инфочасу правительства, надо заметить, что горстка шумных консерв-депутатов обрушила на главу правительства лавину обвинений в том, что в стране разруха. Причем министру экономики за два часа так и не было задано ни одного вопроса, хотя, казалось бы, кому, как не ему?

А разруха, как сказал профессор Преображенский, существует в головах и начинается тогда, когда… А я еще удивлялся, почему депутаты, громогласно задав насыщенный эпитетами вопрос ненавидимому министру, постоянно выбегают из зала во время ответа. Значит, надо им очень.