Эстонские парламентарии от оппозиционных партий обвиняют правительство в разрухе, якобы воцарившейся в Эстонии. Публицист Иван Макаров обращает внимание на то, что тотальную бедность в Эстонии чаще всего обнаруживают люди, чья собственная сытость прямо-таки бросается в глаза.
ИВАН МАКАРОВ ⟩ Сказка о парламенте и золотой рыбке, или Рийгикогу как вершина пищевой пирамиды
Черт меня дернул опять посмотреть по гостелевидению трансляцию инфочаса правительства в Рийгикогу. Знал же, что ничего хорошего из этого не выйдет, и все-таки включил.
Послушав крики рецессивно-консервативной оппозиции о том, что все в стране плохо, народ голодает, в зоопарке львам недокладывают мяса, монахинь из Пюхтицкого монастыря выгоняют, наши Силы обороны вот-вот взорвут всю инфраструктуру и Россия с часу на час нас оккупирует, я подумал, что жизнь не сложилась и пора завернуться в дырявую простыню, чтобы потихоньку ползти на убогое кладбище по развороченной непролазной дороге.
По правде говоря, мне совершенно непонятно, почему колония завезенных из мест иных и праздных с точки зрения работающего человека монахинь упорно желает напрямую подчиняться поддерживающему войну и геноцид Московскому патриархату.
Я в своей жизни много чего повидал, поэтому меня терминологией типа «ставропигиальный» и «владыковдохновляющий» не возьмешь: давно ли это было, когда меня же в Москве-столице окормляли совсем другой, хотя и равноценной дичью о том, что религия есть опиум и новая историческая общность людей в форме советского народа спасает всю планету от американских империалистов.
Новый опиум для народа
Теперь картина в тех краях изменилась: опиумом для народа признают неверующих, которые осмеливаются о чем-то научно заикнуться, и таких профессоров увольняют и отдают под самый гуманный суд в мире. Также оказывается, что бывшие братские, ныне же мелкие враждебные народишки из несостоявшейся «новой исторической общности» мечтают о том, чтобы напасть на встающую с колен державу и снова ее повалить.
Некоторые особо родственные народы типа украинского вообще оказались фикцией: ни своего языка, ни территории, ни Шевченко, ни Гоголя, ни даже Верки Сердючки. Неудивительно, что от них нужно было защитить Родину, а лучший способ защиты - это, естественно, нападение. Это мы понимаем.
А в Рийгикогу беспартийный духовный лидер партийной семьи Варро Вооглайд вдохновенно медитирует, рисуя страшную картину того, как силовики министра внутренних дел Ляэнеметса уже подступают к стенам обители, таща на панцирных спинах лестницы и стенобитные машины. Хотя и сам министр, и премьер-министр постоянно твердят, как для глухих, что никто церкви не закроет и богослужения не отменит.
Кстати, работники Рийгикогу обязаны регулярно проходить медкомиссию, по себе знаю. Но, может, это правило не распространяется на католиков.
Дорожное движение напоминает Средневековье
Мне вспомнился в связи с этим исторически-приключенческий эстонский фильм советского времени «Кровавый камень». Там городу Таллинну понадобилось казнить барона фон Юкскюля за то, что тиран лишил жизни своего беглого крестьянина, который, переночевав единожды в городе, стал свободным горожанином, точно как подгребающие к Европе африканцы. Но фон Юкскюль, ворвавшись на заседание магистрата, закричал: «Стадо свиней!».
Он имел в виду преследовавших его простолюдинов, но сидевшие там бесплатно отцы города обиделись. И казнили душегуба между внешними воротами, в которые уже дубасили верные вассалы барона, и воротами внутренними, так как на городской земле рубить головы было нельзя, а междуворотье считалось уже нейтральной территорией.
Я вот теперь думаю, что барон был в своих оценках политически зрелым и к тому же провидцем, ведь с тех мрачных пор в таллиннской власти мало что изменилось, разве что работать «ратманы» стали за большие деньги. Будь во главе города Сависаар, Аас, Кылварт или продавленный с третьей попытки при помощи меченых бюллетеней Осиновский, современный Юкскюль с полным правом мог бы повторить сказанное.
Кстати, дорожное движение в столице стало сегодня похоже на средневековое: повсюду рвы и окопы, к тому же тогда тоже использовали зеленую мускульную энергию людей и лошадей, и по городу колесили тогдашние аналоги велосипеда с ящиком, при помощи которых развозили овощи, воду, провизию (это был предшественник «Болта»). Но даже тогда жители города не догадались на таких приспособлениях догонять и грабить большие повозки.
А вот наш нынешний вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере догнал и перегнал автобус, как когда-то СССР Америку, и взял его на абордаж. А растяпа водитель, который должен был бы защитить доверившихся ему пассажиров, не догадался освежить вспотевшего полумэра бодрящим газом. Ведь мало ли какой маньяк мог захотеть взять пассажиров в заложники - на нем ведь не написано, что он вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере, просто места бы не хватило. Помните фильм «Скорость» с Киану Ривзом в главной роли? Пяртель-Пеэтер, конечно, не Киану… но не будем о печальном.
И вот в свете исторического сюжета «Кровавого камня» я грешным делом подумал: раз на днях Московский патриархат потребовал именем милосердного бога восстановить смертную казнь, для чего патриарх Кирилл переврал строки из и без того кровожадного священного писания, то, скорее всего, так тому и быть. И ежели державе понадобится кого-нибудь у нас в Эстонии казнить, то достаточно только доставить негодяя на какую-нибудь ставропигиальную территорию и замочить в воротах. Раз уж там действуют московские, а не эстонские законы. Я невольно подумал о нашей Кае Каллас, что не надо ей в окрестностях Куремяэ появляться.
С чего начинается разруха?
Да, о законах: возвращаясь к тому инфочасу правительства, надо заметить, что горстка шумных консерв-депутатов обрушила на главу правительства лавину обвинений в том, что в стране разруха. Причем министру экономики за два часа так и не было задано ни одного вопроса, хотя, казалось бы, кому, как не ему?
А разруха, как сказал профессор Преображенский, существует в головах и начинается тогда, когда… А я еще удивлялся, почему депутаты, громогласно задав насыщенный эпитетами вопрос ненавидимому министру, постоянно выбегают из зала во время ответа. Значит, надо им очень.
Хорошей пряностью сдобрил весь этот гам уважаемый Март Хельме, заявив, что солнечная энергия - ерунда, и что у него есть несколько домов, все без солнечных панелей… Заодно вновь назвав всех депутатов и министров уполномоченными по севу.
Я прикинул - да, один депутат на парламентскую компенсацию заливает в свой мощный автокар тонны горючего, причем одновременно и дизеля, и бензина, у другого - мыза и несколько домов, в парламенте жена и сын, плюс свояки всякие с женами, и все шумные. Он прав - кому, как не им, знать о том, как бедно мы все в Эстонии живем. Я опасаюсь, что они возьмут и всей семьей эмигрируют в соседнюю Псковскую область. И заживут!
Политическое чудо
Лично для меня главным политическим чудом сезона стал блок национал-консерваторов и центристов. Еще недавно экресцы с Яной Тоом на одном поле не стали бы даже васильки собирать, а тут в последнее время - ну никакой критики. Причем ни на Вышгороде, ни в Нижгороде.
Заметьте, друзья: в Рийгикогу законсервированные националисты еще года три как минимум будут обхаживать эстофобствующих центристов, как Ипполит Матвеевич тещу, ведь именно голосами центристской фракции, в том числе Чаплыгина и Евграфова, пост сопредседателя парламента был отдан - не скрою, достойному человеку - Арво Аллеру из EKRE. А к этой должности прилагаются и дополнительные рабместа с приличными окладами, на которые уже трудоустроены нужные люди.
И на этом поводке будут центристы водить фракцию «националистов» еще очень долго, регулируя длину и при надобности дергая. Унизительно? Да что вы, да бог с вами. Стыдно жить на одну зарплату, как в «Бриллиантовой руке».
О крахе рассуждают те, кто совсем не голодает
При всем этом благополучии странно слышать крики самых сытых людей о том, что Эстония потерпела крах. Люди вокруг что-то изобретают, побеждают на международных конкурсах и чемпионатах, записывают новые альбомы, ремонтируют квартиры, строят дома, растят детей, получают медицинскую помощь, наводняют парковки торговых центров своими машинами в рабочее время.
На дорогие концерты не попасть, бедствующие жители заказывают жратву прямо на дом, содержа целую армию верховых-болтоволтов. Эстония и другим странам помогает, одних только беженцев приняла столько, сколько жителей в Тарту.
Избранные во власть политики - верхушечные блоки этой пищевой пирамиды благополучия. Поймали-таки золотую рыбку. И вот разгалделись, что все плохо, сами пальцем о палец не ударив, только надрывая луженые глотки.
Ничего не сказала рыбка, лишь хвостом по воде плеснула и ушла в Балтийское море…