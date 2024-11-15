Отть Тянак вместе с женой решили стать спонсорами футбольного клуба

«Подбодрим будущих чемпионов. Удачи в новом сезоне!» - подписал тянак фотографию, опубликованную в соцсети.

«Теперь Kohila Püsivus будет еще круче! Большое спасибо за то, что присоединились к команде наших спонсоров, Яаника и Отть!» - поблагодарила в свою очередь команда своих новых спонсоров.

Представительская команда Kohila Püsivus в этом году играла на самом низшем уровне – в IV лиге, став в конкуренции среди 12 команд шестой.

Вероятнее всего, чета Тянаков стала спонсорами клуба из-за того, что их младшему сыну в феврале исполнится восемь лет. Püsivus должен открыть тренировочную группу для мальчиков, рожденых в 2016-2017 годах.