Эрки Сависаар и его жена Маргит никогда раньше не бывали на Вормси.   Туда их привела чистая случайность, и в тот весенний день начался совершенно новый, островной этап жизни, который сильно отличается от городского шума и напряженного ритма.

До 2019 года ни Эрки, ни Маргит не имели ничего общего с Вормси. Однажды в апрельский день ​​на остров их привела чистая случайность. «Когда я проводил предвыборную компанию в Европарламент, у меня должно было состояться мероприятие в Хаапсалу, но в последний момент выяснилось, что оно отменено. Мы все равно решили поехать, так как уже пообещали детям, что пока нас не будет дома, они могут устроить небольшую вечеринку. Мы с женой успели осмотреть Хаапсалу, а проснувшись утром, подумали, что пусть молодежь после праздника сама и порядок наводит. Просто чтобы нам не пришлось делать это за них. И тогда Маргит пришла в голову мысль поехать на Вормси».

Решив отправиться на остров, Маргит начала искать, что бы там посмотреть, и Эрки догадался, что большинство туристических достопримечательностей все равно в конце апреля будут еще закрыты, и заглянул на порталы недвижимости. «Нам удалось осмотреть все три знаменитых камня и церковь, но так как впереди у нас был целый длинный день, мы решили посмотреть и дом, выставленный на продажу. Мы побеседовали с соседом, как хоть немного улучшить мир, поговорили о других разных вещах, и все пошло!» Вормси завоевал их сердца.

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