До 2019 года ни Эрки, ни Маргит не имели ничего общего с Вормси. Однажды в апрельский день ​​на остров их привела чистая случайность. «Когда я проводил предвыборную компанию в Европарламент, у меня должно было состояться мероприятие в Хаапсалу, но в последний момент выяснилось, что оно отменено. Мы все равно решили поехать, так как уже пообещали детям, что пока нас не будет дома, они могут устроить небольшую вечеринку. Мы с женой успели осмотреть Хаапсалу, а проснувшись утром, подумали, что пусть молодежь после праздника сама и порядок наводит. Просто чтобы нам не пришлось делать это за них. И тогда Маргит пришла в голову мысль поехать на Вормси».