ВИДЕО Эстонское оборонное предприятие начнет производство в Латвии ракет для сбивания дронов

Ключевую роль в проекте играет конструктор ракет Андрейс Пукитис, который ранее занимался разработкой прототипов в сотрудничестве со студентами, включая модели, достигающие высоты более одного километра. Его вклад в развитие компании Frankenburg Technologies стал одной из причин, почему фирма решила построить свой первый завод по производству ракет именно в Латвии.

Генеральным директором компании является бывший канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм, который подчеркивает важность вклада латвийских студентов в успех проекта.

«Я не думаю, что многие латвийцы об этом знают, но Латвия имеет многолетний опыт ракетостроения. Один из ваших самых талантливых технических специалистов работает в этой области, и, на мой взгляд, крайне важно развиваться вместе с такими людьми», - отметил исполнительный директор Frankenburg Technologies Кусти Сальм.

В четверг был подписан договор о сотрудничестве с Рижским техническим университетом. Целью сотрудничества станет разработка ракет, способных сбивать дроны.

«Вся концепция основана на создании ракеты из легкодоступных компонентов, которые можно закупать в больших объемах по доступной цене. Именно таким был наш концептуальный подход», - пояснил Пукитис.

Ожидается, что уже через полгода начнется разработка первых прототипов, которые затем превратятся в реальные продукты. В долгосрочной перспективе потребуются инженеры для работы в компании и совершенствования ракет. Поэтому было подписано соглашение с университетом.

«Это именно то, чего хотят студенты. Они смогут работать инженерами в компании, а уже во время учебы участвовать в проектах, которые дадут им навыки для работы в такой фирме», - отметил ректор Рижского технического университета Талис Юхна.

В рамках соглашения Frankenburg Technologies также будет поддерживать студенческие команды, занимающиеся исследовательскими проектами в области ракетостроения, которые иначе не могли бы получить финансирование.