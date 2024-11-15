Видео Родитель года: везший двух детей велосипедист проигнорировал закрытый шлагбаум и выехал на железнодорожный переезд

В Центре надзора за дорожным движением подчеркнули, что, путешествуя с детьми, необходимо быть особенно бдительными и помнить, что дети, среди прочего, учатся и на опыте окружающих.

«Если вы подаете плохой пример, дети будут следовать ему в дальнейшем. Насколько вы уверены в способности ваших детей воспринимать дорожную обстановку, если впоследствии они будут самостоятельно участвовать в дорожном движении и пытаться следовать вашему дурному примеру?» - задаются вопросом полицейские.