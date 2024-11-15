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Видео Родитель года: везший двух детей велосипедист проигнорировал закрытый шлагбаум и выехал на железнодорожный переезд

Редактор: rus.postimees.ee
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Водитель грузового велосипеда, перевозивший двух маленьких детей, проигнорировал закрытый шлагбаум и выехал на железную дорогу.
Водитель грузового велосипеда, перевозивший двух маленьких детей, проигнорировал закрытый шлагбаум и выехал на железную дорогу. Фото: Ekraanitõmmis videost

Центр надзора за дорожным движением поделился видеозаписью, на которой водитель грузового велосипеда, в кузове которого находились двое маленьких детей, пересекают железную дорогу, минуя остановившиеся перед опустившимся шлагбаумом автомобили, подвергая свою и жизнь детей опасности.

В Центре надзора за дорожным движением подчеркнули, что, путешествуя с детьми, необходимо быть особенно бдительными и помнить, что дети, среди прочего, учатся и на опыте окружающих.

«Если вы подаете плохой пример, дети будут следовать ему в дальнейшем. Насколько вы уверены в способности ваших детей воспринимать дорожную обстановку, если впоследствии они будут самостоятельно участвовать в дорожном движении и пытаться следовать вашему дурному примеру?» - задаются вопросом полицейские.

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