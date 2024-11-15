Центр надзора за дорожным движением поделился видеозаписью, на которой водитель грузового велосипеда, в кузове которого находились двое маленьких детей, пересекают железную дорогу, минуя остановившиеся перед опустившимся шлагбаумом автомобили, подвергая свою и жизнь детей опасности.
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Видео ⟩ Родитель года: везший двух детей велосипедист проигнорировал закрытый шлагбаум и выехал на железнодорожный переезд
В Центре надзора за дорожным движением подчеркнули, что, путешествуя с детьми, необходимо быть особенно бдительными и помнить, что дети, среди прочего, учатся и на опыте окружающих.