Природоохранная зона Астангу-Мяэкюла: а что скажут собственники расположенных там земельных участков

«Цель создания природоохранной зоны – повышение качества жизни людей благодаря сохранению, вероятно, самой богатой природной зоны в Таллинне как для нынешнего, так и для будущих поколений. Природа не должна заканчиваться там, где начинается город. При создании природоохранной зоны Астангу-Мяэкюла мы уважаем права собственников земли, ведем с ними диалог и планируем достичь компромиссов в начале следующего года», – объяснил вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

Создание природоохранной зоны Астангу-Мяэкюла не наложит дополнительных ограничений на передвижение посетителей зеленой зоны. Однако статус охраняемой территории повлечет за собой ограничения для собственников земли, например, в отношении вырубки леса и строительства.

После создания охраняемой зоны будет разработан план управления, который определит необходимые меры для сохранения природных сообществ и организации посещений.

По словам руководителя отдела охраны окружающей среды Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Меэлиса Уустала, текущее состояние зоны Астангу-Мяэкюла пока остается преимущественно хорошим, но, думая о будущем, необходимо действовать уже сейчас.

«Сегодня это территория с очень богатым биоразнообразием, но также с крайне чувствительным природным комплексом, где изменения в растительном покрове, водном режиме или других условиях окружающей среды могут быстро превратить эту уникальную зону в заурядную», – отметил Уустал.