Праздник к нам приходит Легендарный рождественский караван Coca-Cola снова приедет в Эстонию

«Мы очень рады, что снова можем привезти рождественский караван Coca-Cola в Эстонию», - заявила руководитель по коммуникациям Coca-Cola в странах Балтии Лийз Лепик.

В прошлом году караван впервые побывал в Эстонии , разместившись 1 декабря с 16:00 до 20:00 в квартале Ротерманни. Он привлек более 6000 посетителей. Из-за огромной популярности в этом году караван посетит и другие страны Балтии перед тем, как вновь прибыть в Таллинн. Тур рождественского каравана символизирует внутреннего Деда Мороза в каждом из нас, олицетворяя доброту и щедрость, присущие рождественскому времени.

Рождественский караван Coca-Cola имеет длину 18,6 метра, ширину примерно 2,5 метра и весит более 19 тонн. Этот легендарный караван уже почти три десятилетия является символом рождественского времени во всем мире с тех пор, как впервые появился в телевизионной рекламе в середине 90-х годов.

Рождественский караван Coca-Cola в Эстонии:

Дата и место: 16 декабря, с 16:00 до 20:00, гавань квартала Ноблесснер.

Исследуйте караван: в этом году у посетителей будет уникальная возможность заглянуть внутрь каравана и осмотреть его интерьер.

Ведущий вечера: атмосферу праздника создаст известный музыкант и шоумен Даниэль Леви Вийналасс.

Фотографии на память: насладитесь праздничной магией и сделайте памятные снимки рядом с караваном в компании близких.

Отправьте поздравление: подарите своим родным тепло рождественского праздника, отправив им открытку с уникальным дизайном, созданным эстонскими художниками.