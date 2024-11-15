Первые зимние радости наших лыжников: сразу четыре места в четвертьфинале

В мужской квалификации по классическому спринту на трассе длиной 1,2 км сильнейшим оказался финн Вилле Ахонен (3.06,78), на втором месте норвежец Эрик Валнес (+1,19) и на третьем – финн Нийло Моиланен (+1,78).

В число 30 сильнейших вошел эстонец Марко Кильп, занявший 13 место (+8,56) и Хенри Роос, занявший 28 место (+13,66). Последним в четвертьфинал вышел финн Ээро Маннила (+13,92).

Места остальных эстонцев: 33-е Мартин Химма (+14,18), 41-е Альберт Унн (+17,53), 47-е Карл Себастьян Дремлюга (+19,2), 48-е Андерс Веэрпалу (+21,13), 56-е Тони Андреэ Саарепуу (+23,24) .

Каарел Каспер Кырге на старт не вышел. В общей сложности соревновались 72 лыжника.

В женской квалификации победила немка Лаура Гиммлер (3.40,93), второе место у немки Колетты Риджек (+3,18), на третьем месте финка Аманда Саари (+3,42).

В число 30 лучших вошли эстонки Теэси Туули (21 место, +17,03) и Тейлоора Оясте (26 место, +22,46). Последней в четвертьфинал вышла финка Айда Койвисто (+31,29).

Анни Лий Унни от четвертьфинала отделил 2,5 секунды (33 место +33,52). Лийса Тоом пришла к финишу предпоследней – 47-й (+54,78).