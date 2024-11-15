В пятницу утром, 15 ноября, возле одного из учебных заведений в Пярну произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого одного человека доставили в больницу на обследование.
Неосторожный маневр на дороге привел к госпитализации человека
Около 10 часов 18-летний молодой человек за рулем Audi A6, двигаясь по территории Пярнуского центра профессионального образования в Нийдупарке, совершил маневр и сбил другого молодого человека. Пострадавший был доставлен в Пярнускую больницу для обследования.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Хеди Таммелехт уточнила, что водитель имел действующее водительское удостоверение и был трезв. «Обстоятельства ДТП выясняются», - добавила представитель полиции.