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Неосторожный маневр на дороге привел к госпитализации человека

Перевод: Сергей Светлов
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Молодой человек, которого сбил Audi, был доставлен в больницу.
Молодой человек, которого сбил Audi, был доставлен в больницу. Фото: Urmas Luik

В пятницу утром, 15 ноября, возле одного из учебных заведений в Пярну произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого одного человека доставили в больницу на обследование.

Около 10 часов 18-летний молодой человек за рулем Audi A6, двигаясь по территории Пярнуского центра профессионального образования в Нийдупарке, совершил маневр и сбил другого молодого человека. Пострадавший был доставлен в Пярнускую больницу для обследования.

Место происшествия находится в Нийдупарке в 300 метрах от Пярнуской больницы.
Место происшествия находится в Нийдупарке в 300 метрах от Пярнуской больницы. Фото: Tark Tee Kuva

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Хеди Таммелехт уточнила, что водитель имел действующее водительское удостоверение и был трезв. «Обстоятельства ДТП выясняются», - добавила представитель полиции.

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