Скончался внук первого президента Эстонии Матти Пятс

«Отец прожил долгую и достойную жизнь. Он преодолел множество серьезных трудностей, которые преподнесла ему жизнь. Несмотря на давление, угрозы и уговоры, он стоически оставался верен своим убеждениям. Очень дорожил своей семьей и друзьями. Был хорошим единомышленником для многих. Отец испытывал глубокую симпатию к Финляндии, где он получил свое имя, и где у него было много друзей», - написал Мадис Пятс.