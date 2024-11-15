В четверг, 14 ноября, ушел из жизни внук президента Константина Пятса и бывший генеральный директор Патентного департамента Матти Пятс (10.04.1933 - 14.11.2024).
Скончался внук первого президента Эстонии Матти Пятс
О смерти Матти Пятса сообщил его сын Мадис Пятс. Прощание с Матти Пятсом состоится в пятницу, 22 ноября, в Домском соборе Таллинна, а похороны состоятся на Метсакальмисту.
«Отец прожил долгую и достойную жизнь. Он преодолел множество серьезных трудностей, которые преподнесла ему жизнь. Несмотря на давление, угрозы и уговоры, он стоически оставался верен своим убеждениям. Очень дорожил своей семьей и друзьями. Был хорошим единомышленником для многих. Отец испытывал глубокую симпатию к Финляндии, где он получил свое имя, и где у него было много друзей», - написал Мадис Пятс.