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Видео Майдан в Абхазии: протестующие захватили парламент в Сухуми

Обновлено 15 ноября 2024, 16:28
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Протестующие выламывают металлические решетки на окнах парламента Абхазии, 15 ноября 2024 года.
Протестующие выламывают металлические решетки на окнах парламента Абхазии, 15 ноября 2024 года. Фото: www.imago-images.de / Scanpix

Протестующие в оккупированном Россией анклаве Грузии ворвались в парламент. Причина - инвестиционное соглашение Сухуми с Москвой, которое позволяет российскому бизнесу осваивать территорию Абхазии.

Сотни протестующих 15 ноября ворвались на территорию парламента Абхазии. Соцсети пополняются видеозаписями с разъяренной толпой.

В пятницу депутаты парламента Абхазии должны были рассмотреть законопроект об инвестиционном соглашении с РФ, позволяющий российским компаниям реализовывать свои проекты на территории региона.

Однако после протестов в пятницу, когда протестующие с помощью грузовиков сломали ограждения территории парламента и сломали металлические решетки на окнах, проникнув внутрь, администрация президента Абхазии заявила, что готовит документ об отзыве соглашения из парламента «для стабилизации обстановки».

Тем временем протестующие требуют немедленной отставки «президента» самопровозглашенной республики Аслана Бжания, сообщает DW.

По данным Минздрава Абхазии, в результате столкновений протестующих и силовиков пострадали восемь человек, они были доставлены в Республиканскую больницу. После оказания помощи семь из них были отпущены для амбулаторного лечения.

11 ноября парламент Абхазии принял закон о регулировании статуса многофункциональных комплексов на территории самопровозглашенной республики о котором в том числе идет речь в российско-абхазском соглашении. Ситуация стала еще более напряженной в последние дни, после задержания 11 ноября пяти оппозиционеров близ Сухуми.

Председатель оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц заявил, что все они возвращались «с собрания общественности в Гудаутском районе, посвященном недавно подписанному российско-абхазскому соглашению об инвестиционной деятельности». Задержание оппозиционеров спровоцировало протесты, 12 ноября они были освобождены.

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