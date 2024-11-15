Управа района Кесклинн ищет строителя прогулочной дорожки вдоль опорной стены Тоомпеа

Дорожка с местами для отдыха и смотровой платформой протянется от лестницы Паткули до Фальги-теэ. В ходе работ дорожка будет вымощена керамзитовым гравием, по краям будет установлено освещение. Также дорожку соединят со стадионом Тоомпеа и лестницей Пилстикери. Ее протяженность составит около полукилометра.

«Прогулочная дорожка на Тоомпеа запланирована на произвольно проложенной тропе, которая уже используется частью горожан, но в нынешнем состоянии ходить по ней неприятно и небезопасно, поскольку там нет нормального дорожного покрытия и освещения. Чтобы эта достаточно случайная тропа была достойна нашего прекрасного Старого города, ее необходимо привести в порядок и превратить в дорожку с освещением, где при желании можно будет также присесть и полюбоваться видом на Нижний город», – сказал старейшина Кесклинна Сандер Андла.