Управа района Кесклинн объявила госзакупку на сооружение прогулочной дорожки вдоль опорной стены Тоомпеа. Срок завершения работ по строительству прогулочной дорожки запланирован на осень 2025 года.
Управа района Кесклинн ищет строителя прогулочной дорожки вдоль опорной стены Тоомпеа
Дорожка с местами для отдыха и смотровой платформой протянется от лестницы Паткули до Фальги-теэ. В ходе работ дорожка будет вымощена керамзитовым гравием, по краям будет установлено освещение. Также дорожку соединят со стадионом Тоомпеа и лестницей Пилстикери. Ее протяженность составит около полукилометра.
«Прогулочная дорожка на Тоомпеа запланирована на произвольно проложенной тропе, которая уже используется частью горожан, но в нынешнем состоянии ходить по ней неприятно и небезопасно, поскольку там нет нормального дорожного покрытия и освещения. Чтобы эта достаточно случайная тропа была достойна нашего прекрасного Старого города, ее необходимо привести в порядок и превратить в дорожку с освещением, где при желании можно будет также присесть и полюбоваться видом на Нижний город», – сказал старейшина Кесклинна Сандер Андла.
Госзакупку можно найти в регистре госзакупок под наименованием «Строительство пешеходной дорожки Тоомпеа (от лестницы Паткули до Фальги-теэ) и номером ссылки 285686. Срок подачи предложений истекает 12 декабря в 13:00.
Основной проект прогулочной дорожки Тоомпеа составило K-Projekt AS.