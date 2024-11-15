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Управа района Кесклинн ищет строителя прогулочной дорожки вдоль опорной стены Тоомпеа

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Фото: Управа Кесклинна.

Управа района Кесклинн объявила госзакупку на сооружение прогулочной дорожки вдоль опорной стены Тоомпеа. Срок завершения работ по строительству прогулочной дорожки запланирован на осень 2025 года.

Дорожка с местами для отдыха и смотровой платформой протянется от лестницы Паткули до Фальги-теэ. В ходе работ дорожка будет вымощена керамзитовым гравием, по краям будет установлено освещение. Также дорожку соединят со стадионом Тоомпеа и лестницей Пилстикери. Ее протяженность составит около полукилометра.

Прогулочную дорожку необходимо привести в порядок.
Прогулочную дорожку необходимо привести в порядок. Фото: Управа Кесклинна.

«Прогулочная дорожка на Тоомпеа запланирована на произвольно проложенной тропе, которая уже используется частью горожан, но в нынешнем состоянии ходить по ней неприятно и небезопасно, поскольку там нет нормального дорожного покрытия и освещения. Чтобы эта достаточно случайная тропа была достойна нашего прекрасного Старого города, ее необходимо привести в порядок и превратить в дорожку с освещением, где при желании можно будет также присесть и полюбоваться видом на Нижний город», – сказал старейшина Кесклинна Сандер Андла.

Сейчас ходить здесь небезопасно.
Сейчас ходить здесь небезопасно. Фото: Управа Кесклинна.

Госзакупку можно найти в регистре госзакупок под наименованием «Строительство пешеходной дорожки Тоомпеа (от лестницы Паткули до Фальги-теэ) и номером ссылки 285686. Срок подачи предложений истекает 12 декабря в 13:00.

Основной проект прогулочной дорожки Тоомпеа составило K-Projekt AS.

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