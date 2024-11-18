Есть большая вероятность, что совсем скоро жителей Эстонии с гражданством Российской Федерации и Беларуси лишат права голоса на местных выборах. Не исключено, что это может затронуть и лиц без гражданства (с серым паспортом). Как к этому относятся жители Нарвы, среди которых много граждан РФ и серопаспортников, выяснил Rus.Postimees.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Всю жизнь голосовали, а теперь не сможем»: нарвитяне о лишении граждан РФ права голоса
Конституционная комиссия Рийгикогу обсудила закон о внесении изменений в Основной закон ЭР, которым планируется оставить право голоса на муниципальных выборах гражданам Эстонии, апатридам с серыми паспортами, гражданам ЕС и стран-членов НАТО. Пока больше всего споров вызывают серые паспорта. Всего законопроект должен пройти три чтения.
В Нарве проживает не мало людей с гражданством РФ или серыми паспортами, поэтому мы решили поинтересоваться у горожан, как они относятся к скорым возможным изменениям.
Галина
Я постоянно смотрю новости эстонские, на русском языке. Думаю, что лишить их возможности голосовать - это неправильно. Ни к чему хорошему это решение не приведет. Особенно если лишат права голоса еще и серопаспортников. Хотя я живу здесь с 1962 года, но никогда не голосовала на местных выборах. Насколько я знаю, нам раньше не разрешали голосовать, так я и никогда не ходила. А вообще у меня возраст такой, 88 лет - не до голосований.
Игорь
Я не понимаю, почему голосовать не могут идти те люди, которые здесь родились? Я против серых паспортов и считаю, что изначально всем, кто родился в Эстонии, надо было давать эстонское гражданство. У меня у самого прабабушка - эстонка, поэтому гражданство тоже эстонское.
Думаю, от таких решений пострадает социальное здоровье населения, а еще уменьшится доверие к правительству. Власти считают, что люди с эстонскими паспортами адекватнее, их можно понять, никто не хочет повторения Украины. Но я не согласен и думаю, что голосовать на местных выборах должны все, кто тут родились. Я всегда хожу голосовать, потому что иногда даже одного голоса может не хватить.
Анатолий
Пока я еще голосую, но, видимо, скоро не буду. Это настоящий завал, ни к чему хорошему не приведет. Если только к краху Эстонии. Глупо лишать права голоса такое количество населения, в Нарве теперь кто будет голосовать? Три человека?
Люди теперь кого захотят, того и выберут. Тут так всегда было - вон, нового премьер-министра так же выбрали после Каллас - сами. При таких правителях Эстония никуда не выползет, только заползает!
Александр
Люди, которые тут живут давно и имеют вид на жительство, должны голосовать. Они такие же местным жители, как и остальные. В других государствах людям, проживающим на определенной территории, например, пять лет, на муниципальных выборах можно голосовать. Человек же платит налоги, вносит вклад в общества.
Ничего катастрофического после принятия этого решения конечно не случится, конечно, но и ничего хорошего оно не сулит. Сам голосую на местных выборах, хоть и без особо энтузиазма.
Сложно сказать, поменяется ли местная власть после таких изменений, как изменится экономическая ситуация в городе... Время покажет.
Варвара
Крайне негативно отношусь к такому решению, оно нехорошее, нарушает все права. Но им, видимо, никто не закон: захотели - закрыли границу, захотели - лишили права голосовать. Думаю, что сейчас и так к русскоязычному населению плохое отношение и все права ущемляются, будет еще хуже.
Сама я продолжу, ходить голосовать, но у меня есть родственники, которые голосовать больше не смогут. Думаю, многие из-за этого обижаются: живешь здесь всю жизнь, а в итоге ты никто. Если раньше это было как-то завуалированно, теперь эти послания довольно прямые.
Галина
Мне особо и дела нет. Сама я не голосую и не собиралась. Изменить мы все равно ничего не можем. Но это все равно неприятно, потому что у нас хоть и гражданство российское - мы не те россияне, которые живут по другую сторону реки. Мы тут живем всю жизнь, вырастили тут детей, внуков. Мы русскоязычные эстонцы.
Валентина
Мы с мужем таким новостям не обрадовались. Мы всю жизнь голосовали на местных выборах, а теперь не сможем. Мы этим крайне недовольны! Мы всю жизнь тут прожили, проработали, с 17 лет. Да, мы были гражданами России, но все время голосовали, мы ответственно к таким вопросам относимся.