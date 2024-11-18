ОПРОС НЕДЕЛИ «Всю жизнь голосовали, а теперь не сможем»: нарвитяне о лишении граждан РФ права голоса

Анатолий. Фото: Илья Смирнов

Анатолий

Пока я еще голосую, но, видимо, скоро не буду. Это настоящий завал, ни к чему хорошему не приведет. Если только к краху Эстонии. Глупо лишать права голоса такое количество населения, в Нарве теперь кто будет голосовать? Три человека?

Люди теперь кого захотят, того и выберут. Тут так всегда было - вон, нового премьер-министра так же выбрали после Каллас - сами. При таких правителях Эстония никуда не выползет, только заползает!

Александр. Фото: Илья Смирнов

Александр

Люди, которые тут живут давно и имеют вид на жительство, должны голосовать. Они такие же местным жители, как и остальные. В других государствах людям, проживающим на определенной территории, например, пять лет, на муниципальных выборах можно голосовать. Человек же платит налоги, вносит вклад в общества.

Ничего катастрофического после принятия этого решения конечно не случится, конечно, но и ничего хорошего оно не сулит. Сам голосую на местных выборах, хоть и без особо энтузиазма.

Сложно сказать, поменяется ли местная власть после таких изменений, как изменится экономическая ситуация в городе... Время покажет.

Варвара. Фото: Илья Смирнов

Варвара

Крайне негативно отношусь к такому решению, оно нехорошее, нарушает все права. Но им, видимо, никто не закон: захотели - закрыли границу, захотели - лишили права голосовать. Думаю, что сейчас и так к русскоязычному населению плохое отношение и все права ущемляются, будет еще хуже.