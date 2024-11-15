В Таллинне откроются две новые муниципальные школы

Вице-мэр Алексей Яшин отметил, что создание новых муниципальных школ - важный шаг в реализации комплексного плана по развитию школьной сети Пыхья-Таллинна, но работа на этом не остановится.

«Пыхья-Таллинн стремительно развивается, и здесь уже сейчас проживает множество семей с детьми. По прогнозам, в ближайшие десять лет здесь будет не хватать примерно 1200 школьных мест. Новые школы частично решат эту проблему, но для ее полного устранения этого недостаточно. С учетом будущих перспектив необходимо также провести реновацию Таллиннской школы Хелен и решить проблему нехватки помещений в Таллиннской основной школе Ристику. Это следующий стратегический этап, который Таллинн намерен реализовать в ближайшее время», - отметил вице-мэр.

Яшин добавил, что еще одним элементом комплексного плана по развитию школьной сети является приобретение здания Таллиннской основной школы Каламая, что также было одобрено городским собранием. Это решение позволит городу эффективнее организовать реконструкцию существующего здания и запланировать строительство пристройки.

Таллиннская основная школа «Пыхьятяхе» станет первой новой муниципальной общеобразовательной школой в Таллинне, созданной после восстановления независимости Эстонии. Школа расположится по адресу Карьямаа, 18, и сможет принять до 648 учеников.