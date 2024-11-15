Житель Сааремаа решил оформить заем через интернет, но попал в ловушку мошенников и потерял более 1600 евро.
Мужчина стал жертвой обмана при оформлении займа онлайн
Как сообщили в Ляэнеской префектуре, мужчина нашел кредитора на латвийском сайте Cogni-Pay. Для получения займа ему предложили сначала оплатить различные сборы.
После внесения всех платежей мужчине заявили, что его деньги якобы арестованы. Чтобы их «разблокировать», потребовалось внести еще один платеж. В результате мужчина так и не получил заем, а на оплату всех сборов потратил более 1600 евро.
Полиция призывает быть осторожными при оформлении займов через интернет и проверять надежность кредиторов.