Пт, 15.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Мужчина стал жертвой обмана при оформлении займа онлайн

Перевод: Каролийна Вертяева
Copy
Деньги. Фото иллюстративное.
Деньги. Фото иллюстративное. Фото: shutterstock.com

Житель Сааремаа решил оформить заем через интернет, но попал в ловушку мошенников и потерял более 1600 евро.

Как сообщили в Ляэнеской префектуре, мужчина нашел кредитора на латвийском сайте Cogni-Pay. Для получения займа ему предложили сначала оплатить различные сборы.

После внесения всех платежей мужчине заявили, что его деньги якобы арестованы. Чтобы их «разблокировать», потребовалось внести еще один платеж. В результате мужчина так и не получил заем, а на оплату всех сборов потратил более 1600 евро.

Полиция призывает быть осторожными при оформлении займов через интернет и проверять надежность кредиторов.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх