Мужчина стал жертвой обмана при оформлении займа онлайн

Как сообщили в Ляэнеской префектуре, мужчина нашел кредитора на латвийском сайте Cogni-Pay. Для получения займа ему предложили сначала оплатить различные сборы.

После внесения всех платежей мужчине заявили, что его деньги якобы арестованы. Чтобы их «разблокировать», потребовалось внести еще один платеж. В результате мужчина так и не получил заем, а на оплату всех сборов потратил более 1600 евро.