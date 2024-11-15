УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ В субботу электричество будет очень дешевым

В Латвии и Литве электричество будет стоить столько же, сколько в Эстонии, а в Финляндии цена на электроэнергию останется ниже, чем в странах Балтии, и станет в субботу отрицательной на три цента. Самая высокая цена в системе Nord Pool зафиксирована в Австрии - в среднем 124,89 евро за мегаватт-час.