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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ В субботу электричество будет очень дешевым

Перевод: Сергей Светлов
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Цена на электричество. Иллюстративное фото.
Цена на электричество. Иллюстративное фото. Фото: IMAGO / Michael Bihlmayer

Средняя биржевая цена на электроэнергию в Эстонии на бирже Nord Pool снизится в субботу на 96,2% по сравнению с пятницей и составит 3,05 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электричество будет стоить столько же, сколько в Эстонии, а в Финляндии цена на электроэнергию останется ниже, чем в странах Балтии, и станет в субботу отрицательной на три цента. Самая высокая цена в системе Nord Pool зафиксирована в Австрии - в среднем 124,89 евро за мегаватт-час.

В Эстонии самая высокая цена на электроэнергию составит 19,63 евро за мегаватт-час в субботу вечером с 18:00 до 19:00. Самая низкая цена будет зафиксирована с 4:00 до 5:00 утра, когда стоимость упадет до отрицательной отметки. В целом, до 8:00 утра цена на электричество будет близка к нулю.

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