Средняя биржевая цена на электроэнергию в Эстонии на бирже Nord Pool снизится в субботу на 96,2% по сравнению с пятницей и составит 3,05 евро за мегаватт-час.
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ⟩ В субботу электричество будет очень дешевым
В Латвии и Литве электричество будет стоить столько же, сколько в Эстонии, а в Финляндии цена на электроэнергию останется ниже, чем в странах Балтии, и станет в субботу отрицательной на три цента. Самая высокая цена в системе Nord Pool зафиксирована в Австрии - в среднем 124,89 евро за мегаватт-час.