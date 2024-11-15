Катри Райк снова станет мэром Нарвы, а председателем городского собрания - Михаил Стальнухин, сообщает новостной портал ERR.
Катри Райк снова станет мэром Нарвы, Стальнухин возглавит горсобрание
«Мы завершили переговоры с Яаном Тоотсом и Алексеем Евграфовым, но продолжаем переговоры с создаваемой фракцией Михаила Стальнухина. Фракция будет сформирована на следующем заседании горсобрания, которое состоится в следующий четверг, где рассмотрят вотум недоверия нынешнему председателю горсобрания», - заявила Катри Райк в интервью ERR.
По ее словам, новым председателем горсобрания станет Михаил Стальнухин.
«В коалиционном соглашении указано, что я являюсь кандидатом на пост мэра. Меня не изберут 21 ноября, эти решения еще потребуют времени», - пояснила Райк.
Яан Тоотс: Нарву ждет стагнация
По словам мэра Нарвы Яана Тоотса, решение Катри Райк создать коалицию с Михаилом Стальнухиным продиктовано личными интересами, так как для нее важнее всего заполучить пост мэра Нарвы, а не благополучие горожан.
«Моя цель на посту мэра Нарвы - повысить уровень жизни горожан, изменить культуру управления и модернизировать работу городских систем. Многое удалось сделать, несмотря на то, что оппозиция во главе с Катри Райк препятствовала реализации изменений, - сказал Яан Тоотс. - Нынешняя коалиция распалась, так как и Михаил Стальнухин не поддержал изменения, которые могли бы вывести управление городом на новый уровень. Таким образом, можно сказать, что с приходом Катри Райк и Михаила Стальнухина Нарву ждет стагнация».
Насчет нового председателя горсобрания Нарвы Михаила Стальнухина Тоотс сказал, что это говорит о том, что Катри Райк готова создать коалицию с кем угодно, лишь бы сохранить за собой пост мэра. «Для Райк на первом месте личная выгода. Мы хорошо помним, как в прошлый раз, будучи мэром, она назначила себя в советы трех городских учреждений, чтобы получать дополнительный доход», - напомнил Тоотс.
Тоотс отметил, что именно в период, когда мэром Нарвы была Райк, тарифы на отопление в городе выросли на 84 процента, и ее нынешнее обещание снизить их - лицемерие и обман избирателей. «Последние полтора месяца я занимался тем, чтобы сохранить тарифы на отопление на нынешнем уровне. Нам удалось достичь соглашения с Eesti Energia, Министерством климата и Департаментом конкуренции о том, что в декабре, январе и феврале тепло будет поступать с 11-го блока Балтийской электростанции, и в течение этих трех месяцев цена на отопление для жителей Нарвы останется стабильной», - пояснил мэр Нарвы.
Тоотс добавил, что нынешний состав мэрии сумел реализовать множество важных проектов и инициатив. «Мы разрешили управленческий кризис в Нарвской больнице, скоро начнется строительство пристройки к больнице. Впервые за 33 года в Нарве строится новый многоквартирный дом, появится новый отель, начнется строительство арендного дома и социального жилья, ведется подготовка к строительству новой гимназии и детского сада. Уже построен крытый футбольный холл, в планах - реконструкция стадиона "Фама"», - перечислил Тоотс.