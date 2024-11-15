Катри Райк снова станет мэром Нарвы, Стальнухин возглавит горсобрание

«Мы завершили переговоры с Яаном Тоотсом и Алексеем Евграфовым, но продолжаем переговоры с создаваемой фракцией Михаила Стальнухина. Фракция будет сформирована на следующем заседании горсобрания, которое состоится в следующий четверг, где рассмотрят вотум недоверия нынешнему председателю горсобрания», - заявила Катри Райк в интервью ERR.

По ее словам, новым председателем горсобрания станет Михаил Стальнухин.

«В коалиционном соглашении указано, что я являюсь кандидатом на пост мэра. Меня не изберут 21 ноября, эти решения еще потребуют времени», - пояснила Райк.

Яан Тоотс: Нарву ждет стагнация

По словам мэра Нарвы Яана Тоотса, решение Катри Райк создать коалицию с Михаилом Стальнухиным продиктовано личными интересами, так как для нее важнее всего заполучить пост мэра Нарвы, а не благополучие горожан.

«Моя цель на посту мэра Нарвы - повысить уровень жизни горожан, изменить культуру управления и модернизировать работу городских систем. Многое удалось сделать, несмотря на то, что оппозиция во главе с Катри Райк препятствовала реализации изменений, - сказал Яан Тоотс. - Нынешняя коалиция распалась, так как и Михаил Стальнухин не поддержал изменения, которые могли бы вывести управление городом на новый уровень. Таким образом, можно сказать, что с приходом Катри Райк и Михаила Стальнухина Нарву ждет стагнация».